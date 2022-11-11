Pençe- Kilit bölgesinde 1 asker şehit oldu (3)

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ASTSUBAYI ŞEHİT EDEN 6 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit bölgesinde Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç’i şehit eden 6 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlığın Twitter’daki hesabından yapılan açıklamada, “Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde kahraman silah arkadaşımız Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç’i şehit eden 6 PKK’lı terörist, saldırıyı gerçekleştirdikleri bölgeden kaçamadan Mehmetçiklerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Kahraman şehidimiz Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç’e Allah’tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” denildi. (DHA)

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