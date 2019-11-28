1942 yılı.Yani, İkinci Dünya Savaşı’nın en kanlı dönemi.Alman ordusu, Balkanlar üzerinden Türkiye’ye girmek istemektedir.

Hedefte öncelikle İstanbul vardır.

Tehlikeyi gören Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, Topkapı Sarayı’nda bulunan ve aralarında Hazreti Muhammed’in hırkası, sakalı, mektupları, oku ve kılıcının da yer aldığı Kutsal Emanetler’in hiç vakit geçirilmeden Anadolu’nun ortasındaki Niğde’ye taşınması talimatını verir.

Kısa sürede 381 koliye konulan emanetler bir trenle Niğde’ye götürülür, Ak Medrese ile Sarı Han’a konulur, özel korumaya alınır.

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Pembe Köşk’te “İsmet İnönü ve Niğde” başlıklı bir konferans veren Araştırmacı-Yazar Alper Göncü anlattı bunları.

Ev sahipliğini Özden Toker ile Gülsün Bilgehan’ın yaptığı konferansın davetlileri arasında, Ömer Fethi Gürer, Hikmet Sami Türk, Hikmet Uluğbay, Kemal Nehrozoğlu, Yekta Güngör Özden ve Mustafa Bilgehan da vardı.

Göncü, İnönü’nün, cumhurbaşkanı, başbakan ve ana muhalefet partisi lideri olarak Niğde’yi defalarca ziyaret ettiğini ve sorunlarıyla yakından ilgilendiğini de ifade etti.

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Göncü’nün anlattığı anekdotlardan biri şöyleydi:

İnönü, Niğde Belediye Başkanı Lütfi Soylu ile sohbet ederken, “Sigarayı bıraktın galiba Lütfi Bey” der.

Soylu, bu sözlere, “Evet paşam, bir süredir hiç içmiyorum” karşılığını verir.

Sigarayı defalarca bırakmasına karşın tekrar başlayan İnönü, “Öyle bir şey olur ki, içmeden duramazsın” diye konuşur.

İnönü’nün kehaneti tutar, Lütfi Soylu, 1950’deki seçimde belediye başkanlığını kaybedince tekrar sigara içmeye başlar.