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      Yaşam Haberleri

      Altunizade metrobüs durağında insan seli

      Editör -
      Altunizademetrobüs durağında sabah saatlerinde aşırı yoğunluk yaşandı İş ve okullarına gitmek için metrobüs hattını kullanmak isteyenler, Altunizade'deki üst...
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      Engelli kızının işe girmesi için çabalarken dolandırıldı

      Editör -
      Denizli'de yürüme engelli, kanser hastası Sabiha Çiloğlu (55), yüzde 50 zihinsel engelli kızı Yasemin Çiloğlu'nun (26) Büyükşehir Belediyesi'nin engelli kadrosundan işe...
      Yaşam Haberleri

      Uludağ’da sonbahar güzelliği

      Editör -
      Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da, sonbaharın gelmesiyle birlikte doyumsuz manzaralar ortaya çıktı.  Bursa sınırları içerisinde 9 bin 62 hektar...
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