Pele, hastanede kalmaya devam edecek

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BREZİLYA, (DHA) – Dünyaca ünlü efsanevi futbolcu Pele’nin (82) kızı Kely Nascimento dün açıklama yaparak Pele’nin Noel tatilini hastanede geçireceğini duyurdu. Açıklama dünya basınında Pele’nin durumunun kötüleşmesi olarak yorumlandı.

Kely Nascimento sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Evdeki Noel tatilimiz askıya alındı. Doktorlarla birlikte, çeşitli nedenlerle, Einstein Hastanesi’ndeki bu yeni ailenin bize gösterdiği tüm özenle burada kalmamızın daha iyi olacağına karar verdik!!” ifadelerini kullandı. Kız kardeşiyle birlikte selfie fotoğrafını paylaşan Kely Nascimento gelecek hafta Pele’nin durumuyla ilgili güncel bilgileri paylaşacağını ifade ederek “Ona olan sevginiz, hikayeleriniz ve dualarınız BÜYÜK bir teselli çünkü yalnız olmadığımızı biliyoruz” dedi.

2021 yılında kolon tümörünü aldıran Pele daha sonra kemoterapi dahil düzenli olarak tedavi görmüştü. Ünlü futbolcuyla ilgili Albert Einstein Hastanesi, Pele’nin kanser hastalığının ilerleme gösterdiğini, böbrek ve kalp işlev bozukluklarıyla ilgili daha fazla bakım ve tedavi görmesi gerektiğini açıklamıştı.

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