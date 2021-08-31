Pekmez kazanına düşen Eylül Ada, Adana’ya sevk edildi

Sercan SAKAR/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN’ın Kahta ilçesinde pekmez kaynatılan kazana düşerek yaralanan Eylül Ada Elgazi (7), Adana’ya sevk edildi.

Geçen Pazar günü, Şen Köy’deki evlerinin avlusunda oynayan Eylül Ada Elgazi, dengesini kaybederek ailesinin üzüm pekmezi kaynattığı kazana düştü. Yaralanan ve çığlıklarını duyan yakınlarınca Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Eylül Ada Elgazi, tedaviye alındı. Vücudunda 2’nci ve 3’üncü derece yanıklar oluşan Eylül Ada Elgazi, hayati tehlikesi bulunduğu için dün akşam saatlerinde Adana Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

‘VÜCUDUNUN YÜZDE 70’İNDE YANIKLAR OLUŞMUŞTU’

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis Kliniği şefi Doçent Doktor Kasım Turgut, pekmez kaynatılan kazana düşen çocuğun vücudunda ağır yanıklar oluştuğunu belirterek, “Küçük çocuk hastanemize geldiğinde bilinci kapalıydı. Vücudunun yüzde 70’inde ikinci ve üçüncü derece yanıklar vardı. Solunum sıkıntısından dolayı hastayı entübe ettik ve ilk müdahalelerini yaptık. Pandemiden dolayı yanık ünitemizin kapalı olması dolayısıyla hastamızı ilk müdahalelerinin ardından Adana Şehir Hastanesi’ne sevk ettik” diye konuştu.

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