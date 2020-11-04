Pehlivanların yaralanması davasında karar çıktı

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA’da, yağlı güreş sporcusu Hakkı Aygün’ü (25) öldürüp Mehmet Ali Avcı’yı (23) yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan Umut Can Ferah’ı azmettirdiği öne sürülen Yavuz Tayfur’un, Aygün ve Avcı’ya 2 yıl önce düzenlediği silahlı saldırı olayıyla ilgili davada karar verildi. Yavuz Tayfur, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 24 Mart 2018 tarihinde, Muratpaşa ilçesi Eski Lara Yolu’ndaki bir kafenin önünde meydana geldi. Yavuz Tayfur, husumetli olduğu yağlı güreş sporcuları Hakkı Aygün ve Mehmet Ali Avcı ile konuşmak için kafeye geldi. Taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Tayfur, üzerinde taşıdığı tabancayla Hakkı Aygün ile arkadaşı Mehmet Ali Avcı’ya ateş açtı. Aygün’e 3, Avcı’ya ise 4 kurşun isabet etti. Yavuz Tayfur ve yanındaki 2 arkadaşı olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Hakkı Aygün özel hastaneye, Mehmet Ali Avcı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Aygün ve Avcı tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Hurdacılık işiyle uğraşan saldırgan Yavuz Tayfur, kısa süre sonra olayda kullandığı silahla yakalanıp, tutuklandı. Tayfur’un arkadaşları Mehmet Can Ö. ve Berkan Y. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava sürecinde, Tayfur da tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

Davanın karar duruşmasına, başka bir suçtan tutuklu Yavuz Tayfur ile Berkan Y., SEGBİS aracılığıyla katıldı. Duruşmada, iki tarafın avukatları da salonda hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını yineleyerek, Yavuz Tayfur’a haksız tahrik hükümlerinin uygulanması gerektiğini, tahrik altında silahla yaralama suçunun işlendiğini söyledi. Savcı, Tayfur’un, ‘haksız tahrik altında kasten yaralama’ suçundan 13 yıl 6 aya kadar, ayrı ayrı 2 kez cezalandırılmasını talep etti. Sanıklar son sözlerinde yaşananlardan dolayı üzgün olduklarını söyleyerek beraatlerini istedi.

Mahkeme Yavuz Tayfur’a, Hakkı Aygün ve Mehmet Ali Avcı’ya yönelik ‘silahla yaralama’ suçundan önce 13’er yıl 6’şar ay hapis cezası verdi. Eylemin haksız tahrik altında işlendiğine kanaat getiren mahkeme heyeti, cezayı 10’ar yıla indirdi. Mahkeme cezaevinde bulunan Tayfur’un bu cezalardan dolayı tutuklanmasına karar verdi.

BAŞPEHLİVAN AYGÜN, EYLÜLDEKİ SALDIRIDA ÖLDÜ

Hakkı Aygün ve Mehmet Ali Avcı, 1 Eylül gecesi ise Muratpaşa ilçesi Sinan Mahallesi Cebesoy Caddesi’nde silahlı saldırıya uğradı. Umut Can Ferah, otomobildeki Aygün ve Avcı’yı kurşun yağmuruna tuttu. Hakkı Aygün hayatını kaybederken, Mehmet Ali Avcı yaralandı. Saldırının ardından Ferah, Asayiş Şube Müdürlüğü’ne giderek, teslim oldu. Adliyeye sevk edilen Umut Can Ferah, tutuklandı. Ferah, savcılıkta verdiği ifadesinde, kendisini Yavuz Tayfur’un azmettirdiği iddiasını reddetti.

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