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Pehlivan: Hep birlikte kelebek etkisi yaratalım

Nilay Uğuroğlu
Nilay Uğuroğlu

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Çiğdem Pehlivan “Kelebek dokunuşu markasında ,bireysel seanslar ve eğitimler vermekteyim. Reiki insanın yaşamını değiştirir, bedensel ve zihinsel şifayı sağlar, tıbbi tedavileri destekler etkisini çabuklaştırır, kozmik enerjiyi hissetmenizi sağlar, kendine güveni artırır, kişinin ruhsal gelişimini hızlandırır.” dedi.

Reiki Şifalandırma Yöntemi, sık olarak duyduğumuz bir yöntemdir. Sık duyduğumuz, ne olduğu ve ne işe yaradığı, nasıl uygulandığı konusunda fazla bilgi sahibi olmadığımız bu konu hakkında bir araştırma yaptık.

Çiğdem Pehlivan “Kelebek dokunuşu markasında ,bireysel seanslar ve eğitimler vermekteyim. Reiki insanın yaşamını değiştirir, bedensel ve zihinsel şifayı sağlar
Çiğdem Pehlivan

Bu konu ile ilgili olarak eğitimler ve şifa uygulamaları yapan bir uzmana ulaştık ve onunla röportaj yaptık. Reiki Master Teacher Çiğdem Pehlivan ile yaptığımız röportajı sizlerle paylaşıyoruz.

Soru: Reiki nerde ve ne zaman ortaya çıkmıştır ?

 Pehlivan :Reiki, Dr. Mikao Usui tarafından 19. Yüzyılın sonunda Japonya’da yeniden keşfedilen çok eski bir tedavi yöntemidir. Dr. Usui çok uzun süren araştırmalar sonucu 2500 yıllık kutsal Sanskrit metinlerinden aldığı ip uçlarını kullanarak yüzyıllardır unutulmuş bir şifacılık tekniği olan Reiki’yi yeniden keşfetmiştir.

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Reiki’nin tekniğini kolay uygulanabilir hale getirmiş ve kendi yöntemini Usui Shiki Ryoho olarak geliştirmiştir. Hastaları bu yöntemle tedavi etmek üzere açtığı klinikte daha sonra yardımcısı olan Chujiro Hayashi ile birlikte yaklaşık 20 kadar Reiki Master yetiştirmiştir.

Dr.Mikao Usui’nin 1930’da ölümünden sonra Hayashi, kliniği devam ettirmiştir. Ancak ikinci Dünya savaşının yıkım günlerinde klinik çalışamaz hale gelmiş ve Reiki Master’ların izi kaybolmuştur. Bununla birlikte, 1935’de tedavi için Tokyo’daki bu klinikte yatan ve tedavi olan Amerikan vatandaşı, Hawaii’li Mrs. Hawayo Takata, Reiki’den çok etkilenmiş ve 1936’da Hayashi’den 1. Derece inisiyasyonunu almıştır. Bir süre daha Hayashi ile çalıştıktan sonra 1937’de 2.Derece inisiyasyonunu da alarak Hawaii’ye dönmüş ve Kapaa’da kendi Reiki kliniğini açarak tedavilere başlamıştır.

1938’de Hayashi, Hawaii’ye yaptığı ziyarette Takata’ya Master inisiyasyonu vermiş ve kendisinden sonra sistemi sürdürecek kişi olarak Takata’yı ilan etmiştir. Sistemin akışının Japonya dışına çıkartılarak dünyaya yayılması düşüncesi, yaklaşan 2.Dünya savaşında Japonya’nın yaşayacaklarını sezinlemiş olmasına bağlanabilir. Nitekim Hayashi’nin 1941’de ölümünden sonra Japonya’da Reiki’nin varlığı anılmaz olmuş ve tek uygulayıcı olarak Takata kalmıştır.

1970’li yıllarda Batı dünyasında oluşan yeni düşünce akımları, Doğu kültürlerinde çeşitli arayışlara girdiğinde Reiki farkedilmiş ve bugünkü giderek yaygınlaşan yapısına kavuşmuştur.

Takata 1980’deki ölümüne kadar 22 Reiki Master yetiştirmiştir. Bunlardan biri olan büyük torunu Phyllis Lei Furumoto bugün sistemi Takata’dan devralan kişidir. Kendisi için Grandmaster tanımlamasını kullanmakla birlikte mevcut eski kaynaklar, gerek Usui’nin gerekse Hayashi’nin bu tanımlamayı kendileri için kullanmadığını ve kullanılmasına da karşı çıktığını göstermektedir.

Bugün Reiki, sayıları giderek artan Master’lar ve Pratisyenler sayesinde sürekli geliştirilmekte ve özünden kopmadan yenilikleri en geniş ölçekte paylaşıp, insanlık yararına sunabilmektedir.

Bugün en yaygın olarak uygulanan sistem, etkisi ve uygulama kolaylığı nedeniyle Usui Reiki sistemidir. Ancak bu sistem temel alınarak çeşitli alternatif teknikler de çeşitli masterlar tarafından geliştirilmekte ve temel Reiki tekniğine ilave olarak öğretilmekte ve uygulanmaktadır

Soru :Siz reiki ile nasıl tanıştınız? 

Pehlivan : Enerji ve şifa çalışmalarına geçirdiğim sağlık problemlerim  nedeni ile başladım,

Uzun yıllar sağlık sektöründe  kurumsal bir firmada finansman ve  satınalma  departmanlarında orta düzeyde yönetici olarak görev yaptım.

2007 yılı  itibarı ile Usui Reiki 11.kuşak Master- Rasehebea–Işık köprüsü –Theta –Mavi yıldız Enerjisi –Self Master-Quiking – Rk.Bilinç Altı Eğitimenliği-Secret  Kodlar ,Acses Bars  Eğitmenliği .Sayılar ile şifa  ve Yaşam koçluğu eğitimlerimin bazıları.

Kendimde yaşadığım şifalanma ve farkındalık beni eğitmen olmaya yönlendirdi. Yaşam kalitemi artırarak  ve sağlıklı ve zinde yaşamayı öğrendim ve  öğrenmeye devam ediyorum…

Çiğdem Pehlivan “Kelebek dokunuşu markasında ,bireysel seanslar ve eğitimler vermekteyim. Reiki insanın yaşamını değiştirir, bedensel ve zihinsel şifayı sağlar
Çiğdem Pehlivan

Bu yazıyı okumanız tesadüf değil sizin de bu farkındalığa varmanız gerekiyor.

Kelebek dokunuşu markasında ,bireysel seanslar ve eğitimler vermekteyim , İzmir merkezli Ankara ve İstanbul’da.

Misyonum daha fazla kişiye ulaşıp hep birlikte kelebek etkisi yaratalım,

Bilgi paylaşılırsa değer kazanır,

Soru: Reikiyi soranlara nasıl tanımlıyorsunuz?

Reikinin anlamı yaşam enerjisi ; yaşam gücü olarak geçmektedir..

 Evrendeki her canlının bir de enerji bedeni vardır. Gözle görmediğimiz için bedenimize bakım yapıyoruz , spor, yapıyoruz  düzenli olarak enerji bedenimizi arındırmıyoruz .Reiki bir Ruhsal Şifa Tekniği olarak enerji bedenimizi arındırır. Yaşadığımız tüm olayları enerji frekansımıza yaratırız. Titreşimimiz frekansımıza göre mıknatıs gibi olduğumuz için pozitif ve negatifi çekeriz. Enerji bedenimizde oluşan tüm negatif ve pozitif enerjiler zamanla bedenimize yansır. Reiki ; her yönden şifa sağlar. Bütünseldir. Önce Bedeni sonra enerji bedenimizi ve nedenlerini şifalandırır, dolayısı ile bütünsel bir şifadır. 

Şifalanmak kelimesi  sadece hastalıkların sağlığa dönüştürülmesi değildir..Reiki  fark etmediğimiz tüm bedensel, duygusal ve zihinsel problemleri şifalandırır. Tıpta destekleyicidir. Günümüzde Entegre tıp olarak kullanılmaktadır.

Ayrıca İnsanlara hayvanlara bitkilere tüm canlılara uygulanır.

Soru: Reiki hangi sorunlara çözüm oluyor, etkili olmadığı durumlar var mı?

Pehlivan: Bedensel ruhsal zihinsel tüm rahatsızlıklar da , enerji frekansınızı yükseltmekte ,farkındalığınızı artırmakta, sizin  yaşam içerisinde haklarınızı  dengeye getirerek olayları daha kolay deneyimlerinize daha rahat yaşamanıza  yardımcıdır. Bakış açınızı değiştirerek sizi yargıdan uzaklaştırır

Ayrıca Reiki insanın yaşamını değiştirir, bedensel ve zihinsel şifayı sağlar, tıbbi tedavileri destekler etkisini çabuklaştırır, kozmik enerjiyi hissetmenizi sağlar, kendine güveni artırır, kişinin ruhsal gelişimini hızlandırır.

Tabii ki hayatınızın içerisine alıp düzenli kullandığınızda…

 İşe yaramadığı durum olarak, Reikiyle negatif, olumsuz herhangi bir şey yapamazsınız

Soru: Tedavi nasıl ve nerede yapılıyor, bu uygulamalar için bir hastaneye mi gitmek gerekiyor?

Pehlivan: Reikinin yer ve zaman kısıtlaması yoktur. Fakat İzmir’de bir ofis ortamından daha fazla  Ayder Yaylası’nda yapabilsek tabiî ki şahane olurdu .

Lakin hayatımızın içerisine alabilmemiz için bulunduğumuz yerde  imkanlarımız içerisinde yapabiliriz. Kişinin rahat olması ve aynı zamanda şifacının da kendini destekleyecek şekilde oturması iyidir. Yatarak enerjiyi daha iyi hissedecektir Ellerinizle dokunarak enerji verirsiniz Ben genellikle kişinin uzanmasını uygun buluyorum, Birebir değilseniz ayrıca uzağa enerji gönderildiği için reiki alan kişinin ve uygulayıcının aynı yerde olması gerekmiyor. Enerji zaman ve mekan tanımaz.

Baş bölgesinden sırayla vücudun ön ve arka kısmı dolaşılır.
Reiki tıpta dünyanın bir çok yerinde hastanelerde kullanılmaktadır. Türkiye’de henüz kullanan hastane yoktur. Bu uygulamalar için, Terapi Merkezleri ve Danışmanlık Kurumları bulunmaktadır ve bu kurumlardan faydalanılır.

Soru:Bu tedavi ne kadar sürüyor, belirli bir sayı veya süresi var mıdır?

Pehlivan: En az 15 dakika sürmektedir. Bir seans, çalışma sebebinizle orantılıdır belli bir süre veya sayısı yoktur. Ben en az 3 seans öneriyorum  Kişilerden gelen taleple doğru orantılıdır.

Soru: Reiki konusuyla ilgilenmeye başladığınız günden bu yana başınızdan geçen en ilginç olayı bizimle paylaşır mısınız?

Pehlivan: Reikiyi ilk uyguladığım zamanlar da arkadaşımın babası kanser tedavisi görüyor ve ilaç sonrası çok halsiz yatıyordu. Reiki uyguladıktan sonra aniden kalkıp’’bana kek yapın’’ demişti sevinçten ağlamıştık

.Zamanla bir sürü mucizeye şahit oldum  bir sürü kişi ve hayvan şifasına aracı oldum  ve  aracı olmaya devam ediyorum şükürler olsun.

Soru: Reikiye inanmayanların en çok öne sürdükleri şeyler nelerdir?

Pehlivan:  “REİKİ DİN MİDİR?” gibi “YA ÖĞRENEMEZSEM ‘.BİLİMSEL DEĞİL’’DOKTORMUSUNUZ ‘’ALLAHA ŞİRKMİ KOŞUYORSUNUZ ‘’ gibi  sorular geliyor. Birde Reiki büyümü diye soranlar var tabi bu daha traji komik.

Bunları da karşılıklı konuşarak çözüyoruz. Reiki sadece vücudunuzda olan enerjiyi aktarmaya dayalı bir şifa tekniğidir ve neye inandığınızın önemi yoktur. Kısacası bir DİN DEĞİLDİR. Herkes reiki öğrenebilir. Eğitim durumunuz, dini inancınız, zeka düzeyiniz, reikiye inanıp inanmamanız, yetenekleriniz reikiyi öğrenmeniz için önemli değildir. İnanmasanız da işe yarayacaktır, kabul etmeniz yeterlidir. Reiki şifa tekniği olduğu için negatife çalışmaz.

Soru: Reiki Eğitmeni Herkes Olabilir mi ?

Pehlivan: Bu bir yolculuk  uzun ve emek isteyen ve sadece söyleyebileceğim ne kadar içselleştirdiğiniz ve yeteneğiniz ,coşku ve şifa yapmak önceliğiniz mi bütüne katkımısınız neden olmasın.?

Soru: Size genelde nereden ulaşıyorlar?

Pehlivan: Genellikle sosyal medya üzerinden veya uygulama yaptığı kişilerin referansları ile ulaşıyorlar.

Soru: Çocuklar için reiki vs uygulanıyor mu? Kaç yaşından itibaren uygulanmasını öneriyorsunuz?

Pehlivan: Çocuklar için de reiki uyguluyoruz.Yaş sınırımız  terapide bulunmamakta eğitim almak ister ise 7 yaş itibari ile eğitim alabiliyorlar.

Çiğdem Pehlivan “Kelebek dokunuşu markasında ,bireysel seanslar ve eğitimler vermekteyim. Reiki insanın yaşamını değiştirir, bedensel ve zihinsel şifayı sağlar

Soru:: Yurt dışında genelde en çok hangi ülkelerde uygulanmakta? 

Pehlivan: Almanyada bir çok hastanede reiki merkezleri var. Azerbeycan  ve Rusya ‘da devlet bu tür terapi seçer ise kişi ödemesini karşılamakta ve enerji çalışmaları öğreten üniversiteler bulunmakta.

Soru::Hayvanlarda etkisi var mı? İletişim nasıl kuruluyor?

Pehlivan: Reiki enerjisi  tüm canlılarda etkili.Çokca hayvan şifalandırmsına reiki ile aracı oluyorum.

Soru::Ne tip hastalarda sonuç alamıyorsunuz?

Pehlivan: İnanmayan ikinci kazanım olarak beslenen şifalanmak istemeyen kişilerde blokaj oluşuyor. Reiki enejisi özgür irade ile kabulde olan kilerde daha etkili.

Burada olmanız ve bu yazıyı okumanız tesadüf değil…

Sevgiyle kalın ;kelebek dokunsun.

Reiki Master Teacher Çiğdem Pehlivan 0532 578 89 85

İnsagram: kelebekdokunsun

www.kelebekdokunusu.com

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Nilay Uğuroğlu
Nilay Uğuroğluhttps://sonsoz.com.tr

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