Havayolu şirketi Pegasus, uçuş noktalarının sayısını artırdığını açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada, Gaziantep Havalimanı’ndan Erbil Havalimanı’na haftanın iki günü düzenlenecek seferlerin ilkinin 14 Şubat, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Basra Havalimanı’na haftanın iki günü düzenlenecek seferlerin ilkinin ise 2 Mart tarihinde gerçekleşeği ifadelerine yer verildi.

Yeni Gaziantep-Erbil hattının biletlerinin 99,99 dolardan, Sabiha Gökçen-Basra hattının biletleri ise 149,99 dolardan başlamış olan fiyatlarla satışa çıkmış olduğu bildirildi.

Açıklamanın devamında, şu ifadeler yer aldı:

“Pegasus’un Gaziantep-Erbil uçuşları, Gaziantep Havalimanı’ndan Erbil Havalimanı’na Salı ve Perşembe günleri 09.10’da; Erbil Havalimanı’ndan Gaziantep Havalimanı’na ise aynı günler saat 11.35’te düzenlenecek. Sabiha Gökçen-Basra uçuşları ise Sabiha Gökçen’den Basra Havalimanı’na Çarşamba günleri 21.55’te ve Cumartesi günleri 23.00’te; Basra Havalimanı’ndan Sabiha Gökçen’e ise Perşembe günleri 02.30’da ve Pazar günleri 03.10’da düzenlenecek.”