Pedallar Antik Kent Herakleia’da dönecek

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Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)

MUĞLA’nın Milas ilçesindeki Bafa Gölü’nün kıyısındaki Herakleia Antik Kenti, bisiklet sporcularını ağırlayacak. Muğla Valiliği, Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA), Milas Kaymakamlığı ile Milas Ticaret ve Sanayi Odası’nın destekleriyle 2’nci Uluslararası Bafa Cup Dağ Bisikleti Turnuvası düzenlenecek. Türkiye’nin en iyi bisiklet sporcuları 22-23 Ekim tarihinde Bafa Gölü kenarında yer alan Herakleia Antik Kenti’nde misafir edilecek. Antik kenti içine alan 6 kilometrelik parkurda kategorilere göre belirlenen turda pedal çevirecek olan sporcular kıyasıya bir mücadele sergileyecek. İlki geçen sene eylül ayında yerel katılım ağırlıklı gerçekleştirilen etkinlik bu sene Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Muğla Bisiklet İl Temsilciliği ve Karya GSK tarafından organize edilecek.

22 Ekim’de Milas Kapıkırı Köyü Agora Meydanı’nda kurulacak alanda Milas Kaymakamlığı İlçe Tarım Müdürlüğü ve Müze Müdürlüğü’nce tanıtım stantları açılacak. 21 Ekim’de ilçeye gelecek olan sporcu, antrenör, teknik ekip ve bisiklet tutkunları 23 Ekim’de saat 10.00’da Bafa Gölü kenarındaki Herakleia Antik Kenti’nin Agora Meydanı’ndan yarışa başlayacak. 6 kilometrelik 5 ila 8 tur şeklinde mücadele verecek olan sporculardan dereceye girenler Milas Ticaret ve Sanayi Odası tarafından ödüllendirilecek. Milas Kaymakamlığı tarafından hazırlanan zeytinyağı ve ürünlerinden oluşan hediyeler sporcu ile hakemlere takdim edilecek. Yarışmanın destekçilerinden yaklaşık 200 yıllık zeytinyağı geleneğini bir aile işletmesi olarak devam ettiren firma da kürsüye çıkan sporculara özel olarak hediyeler verecek.

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