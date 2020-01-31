“Vergi kaçırmak başkadır, vergiden kaçınmak başkadır”

Tarihe geçecek bir itiraf niteliğindeki bu veciz söz Kızılay Başkanı Kerem Kınık’a ait.

Kınık bu sözü, Habertürk TV’de katıldığı canlı yayında Ensar Vakfı’na aktarılmak üzere Kızılay’a verilen 8 milyon dolara ilişkin açıklama yaparken kullandı. Kınık, “Başkentgaz, Kızılay’ın daimi bağışçılarından biri. Bu protokolün daha önce başka örnekleri oldu. Tamamen yasaldır, bu bir şartlı bağıştır.

Devlet yasal olarak size bir imtiyaz vermiş, mesela bir eğitim kurumu yapıyorsanız bana vergi vermek yerine bu yardımı yapan kuruluşlar üzerinden bu yatırımı yapabilirsiniz diyor devlet.” dedi.

Kınık Başkentgaz’ın vergi kaçırıp kaçırmadığına ilişkin iddialara yönelik bir soruya ise, “Vergi kaçırmak başkadır, vergiden kaçınmak başkadır” ifadelerini kullanarak yanıt verdi.

Hile i Şeriye yada kılıfına uydurmak diye tamda buna denir işte.

Fox Tv sunucusu Fatih Portakal’da bunu vergi uzmanlarına sormuş onlarda bu tip eylemlere “peçeleme” adı verildiğini söylemiş.

Aslında bu iş çok daha derin bir ekonomik, siyasi ve sosyal eylemin bir parçası.

Normal şartlarda devletin bu vergiyi alıp yurdu kendisinin yapması gerekir değil mi?

İktidar bunu yapmıyor, Kredi ve Yurtlar Kurumunu kullanmıyor, verginin geçmişte epeyce bir skandala imza atmış, siyasi İslam ideoloji çerçevesinde faaliyet gösteren ve bu ideoloji doğrultusunda öğrenci yetiştirmeyi amaçlayan bir vakfa aktarılmasına rıza gösteriyor, göz yumuyor işte asıl sorun budur, buradadır.

Devlet asli görevi olan yurt yapmayı neden bir vakfa havale eder?

Hani bu vakıf kendi özkaynaklarını, gelirini ya da servetini vakfedip böyle hizmetler yapsa bunun bir manası olur, lakin bu zaten devletin parası, vakıf devletin parasını kullanıyor.

Bu peçeleme işlemi aslında sadece bir vergi kaçırma ya da vergiden kaçınma eylemi değil devletin gelirlerinin yandaş bir kuruma örtülü olarak transfer edilip bu yandaş kurum eli ile iktidarın siyasi amaçları ve hedefleri doğrultusunda kullanılması eylemidir. Kızılay da bu eyleme aracılık etmiştir.

İktidara yandaş vakıf, dernek ve benzeri kurumların nasıl paraya boğulduğunu bu örnek bize çok net olarak açıklıyor.

İktidar siyasi amaçlarına ulaşmak için her yolu mübah gören Makyavelist bir kafa yapısında olduğu için devletin, kurum ve kuruluşların yıpranması hiç umurunda değil.

Belki de birileri siyasi İslamcı kafa yapısının “darül harp” ve “kafir devlet” hezeyanı gereği kendilerini Cumhuriyetin tüm kurum ve kuruluşlarını yıkmak, tarumar etmek ve tabiri caizse “domuzdan kıl koparmak” ile vazifeli görüyorlar, yoksa neden böyle iş ve eylemlere girişsinler. Vakıf gibi, Kızılay gibi, bağış gibi önemli kavramların içini neden boşaltıp hukuka uysa dahi ahlaken kabul edilemeyecek mali iş ve eylemler yapsınlar.

Bu vesile ile Kızılay’ın Kınık döneminde aniden ve nerede ise 50 kata varan bir oranda, adeta çılgınca artan bağış gelirlerine de bir izahat getirmek gerekir.

Kızılay’ın Gelir tablosunda yer alan Bağışlar aşağıdaki tabloda görünmektedir

2012 Diğer bağış ve yardım toplamı 70.524.426,12 2013 Diğer bağış ve yardım toplamı 88.151.484,62 2014 Diğer bağış ve yardım toplamı 74.510.250,74 2015 Diğer bağış ve yardım toplamı 54.355.093,16 2016 Diğer bağış ve yardım toplamı 1.173.063.020,23 2017 Diğer bağış ve yardım toplamı 2.261.319.859,03 2018 Diğer bağış ve yardım toplamı 3.465.957.529,33

Kınık döneminde ortaya çıkan gelirler başlığındaki bu ciddi artış ise “Bağış Gelirleri” kaleminde değil “Yardım Toplama Gelirleri” kaleminde olmuş. Neticede memleketin ekonomik açıdan en sıkıntılı dönemlerinde görülen bu ciddi artışı, insanımızın refahı ve cömertliğinde ki ani bir artış ile izah etmek pek mümkün değil.

Kızılay’ın adeta sihirli sayılabilecek bu ani gelir artışına bir izahat getirmesi, bu bağışlar bir peçeleme operasyonu mu, örtülü bir vergi transferi mi, yoksa gerçek bağışlar mı kamuoyunun bilmesi gerekir düşüncesindeyim.