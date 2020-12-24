Pazarlığa aracılık ederken fırın sahibi oldu

Fatih YILMAZ/Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)- TOKAT’ta, 2002 yılında arkadaşlarının fırın satışı için yaptığı pazarlığa aracı olan Muhammed Ahmet Yıldırım (42), pazarlığın sonunda söz konusu iş yerinin sahibi oldu. Aynı yerde çalışan çocukluk arkadaşı Yıldırım Uçar (37) ile ortak olan Yıldırım, şimdi fırının başında ustalık yapyıyor.

Kent merkezinde manav dükkanı işleten Muhammed Ahmet Yıldırım, 2002’de fırını bulunan arkadaşı Yılmaz Mırmır ile Murat Demirci arasındaki, işletme devri için yapmış olduğu pazarlığa aracı olarak dahil oldu. Yılmaz Mırmır’ın devretmek için Murat Demirci’nin ise devralmak için yapmış olduğu pazarlıkta orta yolu bulmak isteyen Ahmet Yıldırım bir anda kendisini iş yerini devralmış olarak buldu. Devraldıktan sonra kendisi de fırında çalışmaya başlayan Yıldırım, kalfalık ve ustalık dönemlerinde beraber çalıştığı Yıldırım Uçar ile 2010 yılında ortak oldu. Çocukluk dönemlerinde kent sokaklarında birlikte simit sattığı arkadaşıyla aynı fırına ortak olarak aile şirketi kuran Yıldırım, fırının başına geçerek ustalık yapmaya da devam ediyor.

‘PAZARLIK SIRASINDA ‘SEN AL’ DEDİLER’

Fırını ilginç bir şekilde devraldığını belirten Muhammed Ahmet Yıldırım, “Arkadaşımın biri fırın satıyor diğeri de alıyordu. Bir buzdolabı münakaşası vardı aralarında. Yılmaz Mırmır, annesinden yadigar olduğu için onu veremeyeceğini söylerken karşı taraftaki alıcı ise ‘her şeyi bırak çık’ diyordu. Pazarlıkları olsun diye aralarına girdim. ‘Bende 3 tane buzdolabı var bir tanesini vereyim, pazarlığınız olsun’ dedim. Arkadaşım da ‘O zaman sen al’ dedi. Ben de bir anda kabul ettim ve o tarih itibari ile başladık. Fırını aldıktan sonra 2010 yılında arkadaşım Yıldırım Uçar’ı yanıma alarak beraber ortak çalışmaya başladık. İşlerimiz düzen alınca ikinci şubemizi açtık. Daha sonra yeni şirketimizi kurduk. Şimdi ise arkadaşımın kardeşleri ile beraber aile şirketi kurduk. Simit ailesi oluştu. Fırın başına geçiyor, pişirme işi yapıyoruz. Biz kendimize patron gözü ile bakmıyoruz. Biz de arkadaşlarımız gibi işçiyiz. Onlarla beraber çalıştığımız zaman daha zevkli oluyor. İnşallah bundan sonra da böyle gidecek” dedi.

‘GELDİĞİMİZ YERİ UNUTMADIK’

Yıldırım’ın ortağı ve arkadaşı Yıldırım Uçar ise çocukluk döneminde de birlikte simit sattıklarını belirterek, “Simit sattığımız dönem zorlu bir dönemdi. O dönemlerde iş yerine başlayıp çırak olarak, orada bir azim ve istekle çıraklık ustalık dönemlerini atlattıktan sonra esnaflığa geçtik. Arkadaşlarımıza ve çalışanlarımıza hayat hikayemiz biraz garip geliyor. Arkadaşlarımız da tabi aynı çevrede çalışıp o çevrede bulunduğumuzdan dolayı insanların bir çoğuna farklı görünebiliyor. Bizleri bilenler normal karşılıyor. Ama sıkıntılı dönemlerden geldik. Zorlu süreçler atlattık. Geldiğimiz yeri unutmadık. Bu süreçte beraber çalıştığımız ustalarla arkadaşız. Herhangi bir patronluk havamız yok. Öyle bir duruma sahip olmadık. Birlikte arkadaşça çalışıyoruz, aynı mesleği paylaşıyoruz. Ustalarımızla aynı tezgahtan geldik” diye konuştu.

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