Pursaklar Belediyesi tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan pazar yeri yeniden hizmete açıldı.

Virüs salgını nedeni ile kapatılan pazar alanı yeniden vatandaşlara hizmet vermeye başladı. Tedbirler kapsamında Pazarda tezgahlar 2,5- 3 metre mesafeli olarak açılırken, pazar alanı çevresi barikatlarla çevrilerek giriş ve cıkış tek bir noktadan kontrollü olarak Zabıta ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

Pazar yerine girişte halka maske dağıtılırken, zabıta ekiplerince pazara giren vatandaşların ateş ölçümleri yapıldı. Belediye ekipleri tarafından sık sık sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyulması yönünde uyarılarda bulunuldu.

Ayrıca, vatandaşların hijyenik bir ortamda pazar alışverişlerini yapabilmeleri için pazar yeri içerisinde Belediye ekipleri tarafından, sık sık dezenfekte çalışması gerçekleştiriliyor..

Yeniden hizmet vermeye başlayan semt pazarında alınan önlemleri yerinde inceleyen Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, pazarın giriş noktalarında uygulanan sosyal mesafe kuralı, maske dağıtımı ve barikatlarla çevrilen alanı kontrol etti.

“Hemşehrilerimizin Sosyal Mesafe Kurallarına Sıkı Sıkıya Uyacaklarına Olan İnancım Tamdır”

Yeniden Hizmete açılan pazar alanın giriş ve çıkışlarını kontrol altına aldıklarını belirten Başkan Ertuğrul Çetin; “Ülke olarak yeni bir döneme başlıyoruz. Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan pazar yerimizi bu hafta itibari ile yeniden hemşehrilerimizin hizmetine açtık. Pazar alanına giriş ve çıkışlar kontrollü olarak belli bir noktadan yapılıyor. Girişlerde maskesi olmayan vatandaşlara maske dağıtıyoruz. Hijyen kurallarına uyarsak ve temastan uzak durursak, bu hastalık konusunda hem kendimizi hem de çevremizi korumuş oluruz. Kontrollü Sosyal Hayat çerçevesinde hemşehrilerimizin sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına sıkı sıkıya uyacaklarına olan güvenim tamdır’’ dedi