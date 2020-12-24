Pazardan dönen kadın, kaldırıma çıkan otomobilin çarpmasıyla öldü

İsmail Hakkı SEYMEN-Derya EVREN-Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)- BURSA’da, sürücüsünün direkiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırıma çıkıp, pazardan dönen Şehri Etser’e (55), çarptı. Ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, kaza güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kaza, dün akşam, Yıldırım ilçesi Işıklar Caddesi’nde meydana geldi. Çarşamba pazarında alışveriş yapan Şehri Etser, evine dönmek için kaldırımda yürümeye başladı. Ancak, Necmettin A. yönetimindeki 16 ABG 605 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi

sonucu kaldırıma çıkıp, Şehri Etser’e çarptı. Otomobil, bir evin duvarı ile doğal gaz kutusuna çarparak, durabildi. Kazada Şehri Etser ağır yaralanırken, sürücü Necmettin A. otomobilde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen itfaiye ekipleri sürücüyü sıkıştığı yerden kurtarmak için yoğun çaba sarf etti. Otomobilden çıkarılan sürücü ile Şehri Etser, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olan Şehri Etser, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan kaza anı bir güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülere, kadının kaldırımda yürüdüğü, otomobilin kadına çarptığı ve kadının duvarla otomobil arasında kaldığı anlar yer aldı.

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