ÇANAKKALE’de pazar yerinde bazı kapılar vatandaşların içeride alıveriş yaptığı sırada kapatıldı. Açık kapı bulamayan vatandaşlar, çareyi demir kapının ve duvarın üzerinden atlayarak çıkmakta buldu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İl Pandemi Kurulu’nca halk pazarlarının haftada 2 gün kurulması kararı alındı. Bu kararın ardından bugün il merkezinde kurulan Cuma pazarı girişinde uzun kuyruklar oluştu. Vatandaşlar maske kontrolü yapılarak pazaryerine alındı. Çanakkale Belediyesi’nce sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, pazar yerine vatandaşların saat 18.30 itibarıyla alınmayacağı ve pazarın da saat 19.00’da kapatılacağı duyuruldu.

Ancak bazı vatandaşların iddiasına göre, pazar yerinin bazı kapıları belirtilen saatten önce kapatıldı. Alışveriş yaparken kapıların kapandığını öğrenenler, ellerindeki poşetlerle panik halinde çıkışa yöneldi. Ancak açık kapı bulamayan vatandaşlar, satın aldıkları sebze ve meyvelerle birlikte çareyi demir kapının ve duvarın üzerinden atlayarak pazaryerinden çıkmakta buldu. Vatandaşlar, duruma tepki gösterdi.

Pazar yeri görevlileri ise içerideki vatandaşlara anons yaparak pazarın kapanacağını duyurduklarını, ayrıca içeride kalan vatandaşların çıkabilmesi için de açık bir kapı bıraktıklarını belirtti.