Pazarda çantadan para çalan yankesici, kaçarken yakalandı

Anıl ATAR/ADANA, (DHA)- ADANA’da, semt pazarında alışveriş yapan Bellür A.’nın (57) arkasından yaklaşan Revda E. (70), yankesicilik yöntemiyle çantasından 100 TL’yi çalıp, kaçmaya çalıştı. Revda E., pazarda devriye görevi yapan polis ekiplerince yakalandı.

Olay, 23 Aralık’ta merkez Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi’ndeki semt pazarında meydana geldi. Pazar alışverişi yapan Bellür A.’nın çantasının açık olduğunu gören kişi, arkasından yaklaştı. Şüpheli, bu sırada meyve seçen Bellür A.’nın çantasından 100 TL’yi çalarak kaçmaya çalıştı. Semt pazarında devriye görevi yapan polis ekipleri, şüpheliyi kısa sürede yakaladı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerine teslim edilen şüphelinin, daha önce de aynı pazarda yankesicilik yaptığı belirlenen Revda E. olduğu tespit edildi.

Emniyete götürülen Revda E.’nin, ifadesinde, “Pazara alışveriş yapmak için gitmiştim. Portakal aldım, parasını ödemeyi unutunca tezgaha doğru döndüm. O sırada para çaldığımı söylediler. Ben çalmadım” dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Revda E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çaldığı 100 TL ise Bellür A.’ya teslim edildi.

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