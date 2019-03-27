7.6 C
Ankara
27 Mart 2019
Ana Sayfa Güncel Haberler Pazarcıların Altınok İsyanı
ŞENEL: Biz beyin takımı ile yöneteceğiz
ŞENEL: Biz beyin takımı ile yöneteceğiz "Millet İttifakı Keçiören'de önde"
Güncel HaberlerÖne Çıkan

Pazarcıların Altınok İsyanı

Editör Editör

-

12
0

ŞENEL: Biz beyin takımı ile yöneteceğiz “Millet İttifakı Keçiören’de önde”

Millet İttifakı’nın Keçiören Belediye Başkan Adayı Güçlü Şenel, 31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında pazar esnafı ile bir araya geldi. Ziyarette pazarcılar, Şenel’in rakibi Turgut Altınok’un yeniden 148 kişilik bir A Takımı oluşturduğunu ve daha göreve gelmeden pazarcının tezgâhını tekmeleyip, zabıtaya ceza yazdırdığını ileri sürdü. Şenel de, “Biz Keçiören’i A Takımı ile değil beyin takımı ile yöneteceğiz. Sevgi ve hoşgörüyle idare edeceğiz” dedi. Şenel, ayrıca Keçiören’e çok amaçlı pazar yerleri kurulacağını söyledi.    
Şenel, yerel seçime sayılı günler kala çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Sık sık vatandaşlar ile bir araya gelerek vatandaşlardan destek isteyen Şenel, dün de çok sayıdaki pazar esnafı ile buluştu. Şenel, pazarcıların sıkıntı ve sorunlarını dinledi.

“BEN DE PAZARCI ÇOCUĞUYUM”

Ziyarette pazarcılar, Cumhur İttifakı’nın Keçiören Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok’un yeniden 148 kişilik bir A Takımı oluşturduğunu, şimdiden pazarcının tezgâhını tekmeleyip, zabıtaya ceza yazdırdığını öne sürdü. Esnafın şikâyetlerini dinleyen Şenel ise “Yaşadıklarınızı biliyorum çünkü ben Keçiören’in çocuğuyum. Ben de pazarcı çocuğuyum. En iyi sizi ben anlarım. Üzülmeyin 1 Nisan sabahına uyanırken güneş arzu ettiğimiz gibi doğacak. Tüm Türkiye’de olduğu gibi Keçiören’de de zulüm son bulacak” dedi. Şenel, “Bakın buraya tüm ekibimle geldim. Kadro burada. Biz Keçiören’i A Takımı ile değil beyin takımı ile yöneteceğiz. Sevgi ve hoşgörüyle idare edeceğiz” diye konuştu.

“ESNAF İLE UĞRAŞACAĞINA SORUN ÇÖZ” 

Şenel, “Allah aşkına pazarcı esnafı ile neden uğraşıyorsun? Esnaf ile uğraşacağına esnafın sorunlarını çöz. Sen adam gibi bir pazar mı yaptın Keçiören’e? Kapalı pazarların hepsi sıkıntılı. Pazar alanlarında tuvalet bile yok” dedi.

SOKAK DÜĞÜNLERİ İÇİN ÇÖZÜM 

Çok amaçlı pazar yerleri projesini anlatan Şenel, şunları kaydetti:
“Haftanın bir günü semt pazarı olacak şekilde her gün hizmete açık kapalı pazar alanları yapacağız. Pazar yeri yine sıfır kotunda olacak. Çünkü merdiven olursa müşteri girmez. Alt kısımda otopark olacak. Üst katlarda düğün salonu, taziye ve konferans salonu olacak. Düğün salonunu vatandaşlarımız ücretsiz kullanabilecek. Böylece sokak düğünleri bitecek. En üst kata ise çocukların top oynaması için halı saha yapacağız. Pazarları insanların rahatlıkla girebileceği yerler haline getirmeliyiz. Pazarlar düzenli olarak kamera sistemi ile denetlenecek.”

“KEÇİÖREN’DE ÖNDEYİZ”

Şenel, anket sonuçlarına göre Millet İttifakı’nın Keçiören’de önde olduğunu belirtti. Şenel, şöyle konuştu:
“Keçiören’de yarış aslında iki aday arasında geçiyor. Bu nedenle lütfen oyları bölmeyelim. Ben tek başıma mücadele ediyorum. Rakibim için ise Keçiören’e gelmeyen bakan ve milletvekili kalmadı. Anket sonuçları önlerine geldikçe panikliyorlar. Rabbim her şeyi görüyor ve hiçbir zaman zalimle birlikte olmaz. Geri adım atmayıp direneceğiz. Sandıklara sahip çıkarak bu seçimi alacağız.”

OKULUNU ZİYARET ETTİ 

Şenel, ayrıca öğrenim gördüğü Aktepe Şehit Köksal Kaşaltı Anadolu Lisesi ile Ömer Uncuoğlu İlkokulu’nu ziyaret etti. Şenel, ziyaret sırasında çocuklara boya kitabı hediye etti.

DÜĞÜNLERİ İÇİN ÇÖZÜM

Çok amaçlı pazar yerleri projesini anlatan Şenel, şunları kaydetti:
“Haftanın bir günü semt pazarı olacak şekilde her gün hizmete açık kapalı pazar alanları yapacağız. Pazar yeri yine sıfır kotunda olacak. Çünkü merdiven olursa müşteri girmez. Alt kısımda otopark olacak. Üst katlarda düğün salonu, taziye ve konferans salonu olacak. Düğün salonunu vatandaşlarımız ücretsiz kullanabilecek. Böylece sokak düğünleri bitecek. En üst kata ise çocukların top oynaması için halı saha yapacağız. Pazarları insanların rahatlıkla girebileceği yerler haline getirmeliyiz. Pazarlar düzenli olarak kamera sistemi ile denetlenecek.”

“KEÇİÖREN’DE ÖNDEYİZ”

Şenel, anket sonuçlarına göre Millet İttifakı’nın Keçiören’de önde olduğunu belirtti. Şenel, şöyle konuştu:
“Keçiören’de yarış aslında iki aday arasında geçiyor. Bu nedenle lütfen oyları bölmeyelim. Ben tek başıma mücadele ediyorum. Rakibim için ise Keçiören’e gelmeyen bakan ve milletvekili kalmadı. Anket sonuçları önlerine geldikçe panikliyorlar. Rabbim her şeyi görüyor ve hiçbir zaman zalimle birlikte olmaz. Geri adım atmayıp direneceğiz. Sandıklara sahip çıkarak bu seçimi alacağız.”

OKULUNU ZİYARET ETTİ 

Şenel, ayrıca öğrenim gördüğü Aktepe Şehit Köksal Kaşaltı Anadolu Lisesi ile Ömer Uncuoğlu İlkokulu’nu ziyaret etti. Şenel, ziyaret sırasında çocuklara boya kitabı hediye etti.

Önceki İçerikGalipken mağlup sayılma korkusu
Sonraki İçerikAkşener: Birini kötüleyerek kendiniz iyi olamazsınız
Editör
Editörhttps://sonsoz.com.tr

RELATED ARTICLES

SONSÖZ YORUMLARI

Lütfen yorumunuzu girin
Lütfen adınızı girin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Must Read

Bu yıl 7'ncisi düzenlenen Nilüfer Tiyatro Festivali'nde William Shakespeare'in ünlü oyunu Kral Lear, Bursalı sanatseverler için sahnelendi.

Kral Lear’ı canlandıran Haluk Bilginer, alkışlandı

Editör -
Bu yıl 7'ncisi düzenlenen Nilüfer Tiyatro Festivali'nde William Shakespeare'in ünlü oyunu Kral Lear, Bursalı sanatseverler için sahnelendi.

Otizmli çocuklardan ‘Masumiyetin Umudu’ Sergisi

Kalp krizi riskini artırıyor

Akraba evliliği epilepsi riskini 40 kat artırıyor

Editörün Seçimi

POPÜLER MESAJLAR

POPÜLER KATEGORİLER

© 2006-2019 Sonsöz Gazetesi©, Tüm Hakları Saklıdır. Kullanım Şartları & Gizlilik - Designed by WpDsGnR
Tel: +90 (312) 394 57 71