Pazarcıların Altınok İsyanı

ŞENEL: Biz beyin takımı ile yöneteceğiz “Millet İttifakı Keçiören’de önde”

Millet İttifakı’nın Keçiören Belediye Başkan Adayı Güçlü Şenel, 31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında pazar esnafı ile bir araya geldi. Ziyarette pazarcılar, Şenel’in rakibi Turgut Altınok’un yeniden 148 kişilik bir A Takımı oluşturduğunu ve daha göreve gelmeden pazarcının tezgâhını tekmeleyip, zabıtaya ceza yazdırdığını ileri sürdü. Şenel de, “Biz Keçiören’i A Takımı ile değil beyin takımı ile yöneteceğiz. Sevgi ve hoşgörüyle idare edeceğiz” dedi. Şenel, ayrıca Keçiören’e çok amaçlı pazar yerleri kurulacağını söyledi.

Şenel, yerel seçime sayılı günler kala çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Sık sık vatandaşlar ile bir araya gelerek vatandaşlardan destek isteyen Şenel, dün de çok sayıdaki pazar esnafı ile buluştu. Şenel, pazarcıların sıkıntı ve sorunlarını dinledi.

“BEN DE PAZARCI ÇOCUĞUYUM”

Ziyarette pazarcılar, Cumhur İttifakı’nın Keçiören Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok’un yeniden 148 kişilik bir A Takımı oluşturduğunu, şimdiden pazarcının tezgâhını tekmeleyip, zabıtaya ceza yazdırdığını öne sürdü. Esnafın şikâyetlerini dinleyen Şenel ise “Yaşadıklarınızı biliyorum çünkü ben Keçiören’in çocuğuyum. Ben de pazarcı çocuğuyum. En iyi sizi ben anlarım. Üzülmeyin 1 Nisan sabahına uyanırken güneş arzu ettiğimiz gibi doğacak. Tüm Türkiye’de olduğu gibi Keçiören’de de zulüm son bulacak” dedi. Şenel, “Bakın buraya tüm ekibimle geldim. Kadro burada. Biz Keçiören’i A Takımı ile değil beyin takımı ile yöneteceğiz. Sevgi ve hoşgörüyle idare edeceğiz” diye konuştu.



“ESNAF İLE UĞRAŞACAĞINA SORUN ÇÖZ”

Şenel, “Allah aşkına pazarcı esnafı ile neden uğraşıyorsun? Esnaf ile uğraşacağına esnafın sorunlarını çöz. Sen adam gibi bir pazar mı yaptın Keçiören’e? Kapalı pazarların hepsi sıkıntılı. Pazar alanlarında tuvalet bile yok” dedi.



SOKAK DÜĞÜNLERİ İÇİN ÇÖZÜM

Çok amaçlı pazar yerleri projesini anlatan Şenel, şunları kaydetti:

“Haftanın bir günü semt pazarı olacak şekilde her gün hizmete açık kapalı pazar alanları yapacağız. Pazar yeri yine sıfır kotunda olacak. Çünkü merdiven olursa müşteri girmez. Alt kısımda otopark olacak. Üst katlarda düğün salonu, taziye ve konferans salonu olacak. Düğün salonunu vatandaşlarımız ücretsiz kullanabilecek. Böylece sokak düğünleri bitecek. En üst kata ise çocukların top oynaması için halı saha yapacağız. Pazarları insanların rahatlıkla girebileceği yerler haline getirmeliyiz. Pazarlar düzenli olarak kamera sistemi ile denetlenecek.”



“KEÇİÖREN’DE ÖNDEYİZ”

Şenel, anket sonuçlarına göre Millet İttifakı’nın Keçiören’de önde olduğunu belirtti. Şenel, şöyle konuştu:

“Keçiören’de yarış aslında iki aday arasında geçiyor. Bu nedenle lütfen oyları bölmeyelim. Ben tek başıma mücadele ediyorum. Rakibim için ise Keçiören’e gelmeyen bakan ve milletvekili kalmadı. Anket sonuçları önlerine geldikçe panikliyorlar. Rabbim her şeyi görüyor ve hiçbir zaman zalimle birlikte olmaz. Geri adım atmayıp direneceğiz. Sandıklara sahip çıkarak bu seçimi alacağız.”



OKULUNU ZİYARET ETTİ

Şenel, ayrıca öğrenim gördüğü Aktepe Şehit Köksal Kaşaltı Anadolu Lisesi ile Ömer Uncuoğlu İlkokulu’nu ziyaret etti. Şenel, ziyaret sırasında çocuklara boya kitabı hediye etti.

DÜĞÜNLERİ İÇİN ÇÖZÜM

Çok amaçlı pazar yerleri projesini anlatan Şenel, şunları kaydetti:

“Haftanın bir günü semt pazarı olacak şekilde her gün hizmete açık kapalı pazar alanları yapacağız. Pazar yeri yine sıfır kotunda olacak. Çünkü merdiven olursa müşteri girmez. Alt kısımda otopark olacak. Üst katlarda düğün salonu, taziye ve konferans salonu olacak. Düğün salonunu vatandaşlarımız ücretsiz kullanabilecek. Böylece sokak düğünleri bitecek. En üst kata ise çocukların top oynaması için halı saha yapacağız. Pazarları insanların rahatlıkla girebileceği yerler haline getirmeliyiz. Pazarlar düzenli olarak kamera sistemi ile denetlenecek.”



“KEÇİÖREN’DE ÖNDEYİZ”

Şenel, anket sonuçlarına göre Millet İttifakı’nın Keçiören’de önde olduğunu belirtti. Şenel, şöyle konuştu:

“Keçiören’de yarış aslında iki aday arasında geçiyor. Bu nedenle lütfen oyları bölmeyelim. Ben tek başıma mücadele ediyorum. Rakibim için ise Keçiören’e gelmeyen bakan ve milletvekili kalmadı. Anket sonuçları önlerine geldikçe panikliyorlar. Rabbim her şeyi görüyor ve hiçbir zaman zalimle birlikte olmaz. Geri adım atmayıp direneceğiz. Sandıklara sahip çıkarak bu seçimi alacağız.”



OKULUNU ZİYARET ETTİ

Şenel, ayrıca öğrenim gördüğü Aktepe Şehit Köksal Kaşaltı Anadolu Lisesi ile Ömer Uncuoğlu İlkokulu’nu ziyaret etti. Şenel, ziyaret sırasında çocuklara boya kitabı hediye etti.