Pazarcı, eşi ve kızını öldürüp, kendisini ihbar etti (2)

‘BENİ ASIN’

İzmir’in Kınık ilçesinde, eşi Nergüzel ile kızı Melike’yi bıçaklayarak öldüren Mustafa Kocabıyık’ın jandarmadaki sorgusunda, ‘Ben meleklerimi öldürdüm. İdam cezası varsa beni asın’ dediği öğrenildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Kocabıyık adliyeye sevk edildi.

Bu arada Nergüzel Kocabıyık’ın, geçen gtünlerde eşinin yakınlarını telefonla arayıp, “Mustafa’yı doktora götürün, yoksa kendisini öldürecek’ dediği belirtildi. Mustafa Kocabıyık’ın psikiyatra gitmeyi kabul etmediği öğrenildi.

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