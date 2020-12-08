Pazar girişinde HES kodu kuyruğu

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR’da, salı günleri kurulan halk pazarına girmek isteyenler, HES kodu sorgulaması sırasında metrelerce kuyruk oluşturdu.

Burdur’da salı günleri kurulan ve bölgenin en büyük halk pazarlarından olan pazara girmek isteyenler, 5 ayrı kontrol noktasında HES kodlarını okuttu. Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cumartesi günü Burkent’te, pazar günü ise Armağan İlci Mahallesi ve Bozkurt Mahallesi’nde semt pazarları kurulamayınca bugün Salı Pazarı girişinde uzun kuyruk oluştu. Polis ve zabıta ekipleri, pazar girişinde maske, sosyal mesafe ve hijyen konularına dikkat edilmesi konusunda uyarıda bulunurken, HES kodu sorgulaması yaptı. HES kodunu bulmakta zorlananlara ise ekipler yardımcı oldu.

Öte yandan öğle ve ikindi ezanları öncesi merkezi ezan sisteminden, koronavirüs tedbirlerine uyulması konusunda uyarıda bulunuldu.

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