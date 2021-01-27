Pazar atıkları, yaban hayvanları için doğaya bırakıldı

Cafer ELMAS/BİLECİK, (DHA)- BİLECİK Belediyesi ekipleri, semt pazarlarının ardından toplanan sebze ve meyveler, kış şartlarında yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya bırakıldı.

Bilecik Belediyesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, semt pazarlarından atık olan sebze ile meyveleri topladı. Çöpe gidecek olan atıkları değerlendirmek isteyen ekipler, kış şartlarında yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için kırsal alana bıraktı. Bilecik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Kenan Bozan pazar atıklarını hayvanlar için değerlendirdiklerini belirterek, “Belediyemiz kapalı pazar alanında topladığımız atık sebze ve meyveleri, şehrin yüksek kesimlerindeki birçok alana bırakarak, kış mevsiminde yiyecek bulamayan yaban hayvanlarının hayata tutunmalarını sağladık. Böylece hem çöpe atılan ürünleri geri dönüşüme kazandırmış olduk hem de yaban hayvanların aç kalmamalarını sağlamış olduk” dedi.

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