Pazar arabası evinin önünden çalındı; o anlar kamerada

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Gıyasettin TETİK/ DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR’ın Bağlar ilçesinde pazarcılık yapan Berat Baran’ın üç tekerlekli arabası evinin önünden çalındı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi Yusuf İslam Caddesi üzerinde meydana geldi. Pazarda sebzelerini satan Berat Baran, akşam saatlerinde işi bitince evine geldi. Pazar arabasını evinin önüne bırakan Baran, daha sonra eve geçerek uyudu. Sabah uyanan Baran, evin önüne bıraktığı arabanın yerinde olmadığını gördü. Güvenlik kamerasından arabasının çalındığını gören Baran, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Yaklaşık 15 bin TL değerindeki arabayı çalan şüphelinin yakalanması için polis çalışma başlattı. (DHA)

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