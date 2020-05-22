KAYSERİ’de, tamir için servise bırakılan cep telefonu patlayıp, alev aldı. Güvenlik kamerasına yansıyan patlama sırasında, iş yerinde panik yaşandı.

Sivas Caddesi’ndeki telefon tamircisine getirilen cep telefonunun bataryasında sorun olduğu belirlendi. Tezgahın üzerine konulan cep telefonu, bu sırada bilinmeyen nedenle patladı. Alev alan telefon, çalışanlar tarafından su dökülerek söndürüldü. Olay, iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, patlama sırasında çalışanlar panik yaşadı.

İş yeri sahibi Burhan Küçüktalaslı, 11 yıllık mesleğinde ilk kez cep telefonu patlaması ile karşı karşıya kaldığını belirterek, “2 gün önce mağazamıza batarya arızası ile cep telefonu geldi. Yaptığımız incelemede cep telefonun bataryasının şişmiş olduğunu gördük. Ekran ve batarya kısmı birbirinden ayrık gibi duruyordu. Ekran sökmek için ısıtıcı cihaz kullanıyoruz. Müşterimiz şişmiş batarya ile cep telefonunu 2 ay kullanmış. Hatta tamir için getirdiğinde patlama olayını bile konuşmuştuk. Diğer cep telefonlarının tamirini yaparken, cep telefonu bir anda patladı ve alev aldı. Hatta telefonunun tamiri için bekleyen müşterimiz de bu durumu gördü ve şaşkınlıkla izledi” dedi.

Cep telefonlarını uzun süre şarja takmanın patlamaya davetiye çıkardığını söyleyen Küçüktalaslı, “Bu tip cep telefonları kesinlikle güneş altında çok bekletilmemeli. Özellikle araç içinde unutulan veya bırakılan cep telefonları güneşli havada mercek görevi görür ve yangın çıkartır. Sıcaktan dolayı da ısınma çok fazla olur ve patlama görülebilir” diye konuştu.