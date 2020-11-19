Patlamada savrulan taş parçaları 6 kişiyi yaraladı

Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)- MERSİN’in Tarsus ilçesindeki bir taş ocağında dinamit patlatılması sonucu savrulan taş parçalarının isabet ettiği 6 kişi yaralandı.

Dün sabah saatlerinde 5 yakınıyla birlikte Sucular Mahallesi’nde özel arazisindeki zeytinliğe giden eski muhtar Murat Çolak (55), hasat yapmaya başladı. Bu sırada bölgeye yakın bir noktada bulunan taş ocağında dinamitle patlama gerçekleştirildi. Patlamada savrulan taş ve kaya parçaları, Çolak ile beraberindekilere isabet etti. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 6 kişi, ambulans ve özel araçlarla Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedavilerinin ardından jandarmaya giden Çolak ve beraberindekiler taş ocağı işletmesinden şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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