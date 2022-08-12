Patlamada sahibinin öldüğü fabrikanın üretim müdürü ile operatörü de kurtarılamadı (2)

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ÖLÜ SAYISI 3’E YÜKSELDİ

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesindeki fabrikada meydana gelen patlamada yaralanan fabrika sahibi Ömer Asım Eralp’ten sonra üretim müdürü Mustafa Remzi Emanet’in de tedavi gördüğü İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi’nde gece hayatını kaybetmesinin ardından bugün de aynı hastanede tedavi altında bulunan operatör Veli Gümüş de doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Gümüş’ün ölümüyle patlamada yaralanan 3 kişi de hayatını kaybetmiş oldu. (DHA)

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