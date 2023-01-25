Patlama sonrası evde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü

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Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)- BURSA’nın Orhangazi ilçesinde doğal gaz sıkışmasından meydana geldiği belirtilen patlama sonrası evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, akşam saatlerinde Muradiye Mahallesi Turist Yolu Caddesi’ndeki bir apartmanın ikinci katında meydana geldi. Evde gaz kokusu hisseden Burcu A. (32), dışarı çıktıktan kısa süre sonra evin mutfak bölümünde patlama meydana geldi, ardından yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Maddi hasarın meydana geldiği olayla ilgili çalışma başlatıldı. (DHA)

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