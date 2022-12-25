‘Pati Run’da köpekleriyle koştular

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Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)-ANTALYA Ultra Maraton’da ilk kez düzenlenen ‘Pati Run’ koşusunda 5 ve 12 kilometreyi köpekleriyle koşan katılımcılar, renkli görüntüler oluşturdu.

Konyaaltı Belediyesi’nce bu yıl 2’ncisi düzenlenen Antalya Ultra Maraton’da 57 ve 85 kilometrelik parkurların ardından bugün de farklı yarışmalar yapıldı. İlk olarak çocukların katıldığı ‘Kids Run’ koşusu başladı. Renkli görüntülerin yaşandığı koşuda, pankuru tamamlayan bütün çocuklara madalya verildi. İkinci koşuda ise katılımcılar, 5 ve 12 kilometreyi köpekleri ile koştu. İlk kez düzenlenen ‘Pati Run’ koşusunda gülümseten anlar yaşandı. Parkuru tamamlayan köpekler ile sahiplerine madalya verildi. Pati Run koşusunda alınan katılım ücreti ile ise sokak hayvanlarına mama alınacak. Öte yandan 5 ve 12 kilometre kategorilerinde yarışanların bazılarının ellerinde Ukrayna bayrağı ve üzerlerinde tişörtleri ile koştuğu görüldü.

‘TEKRARLANIRSA HER SENE KATILMAK İSTİYIORUM’

Koşuya köpeği ‘Gece’ ile birlikte katılan Müge Yörükoğlu, “Çok güzeldi. ‘Gece’ ile birlikte ilk koşu aktivitemiz. Çok köpek vardı, çok eğlendik. ‘Gece’ küçük bir ırk olduğu için yoruldu, yarı yoldan döndük. Burada sosyalleşmek çok güzeldi ve çok güzel bir anı oldu. Tekrarlanırsa her sene katılmak istiyorum” dedi.

İlginç bir deneyim yaşadığını belirten Emine Köken ise “Bugün kızımla beraber Pati Run’da 5 kilometre koştuk. ‘Eyşan’ın da ilk koşu deneyimi. Bizim için çok keyifli geçti. ‘Eyşan’ çok keyif aldı, seneye tekrar katılmak isterim” diye konuştu.

Afyonkarahisar’dan gelen Süleyman Özbek de “Bu sene 2’ncisi düzenlenen maratonda ilk defa ‘Pati Run’ koşusu oldu. Köpeğim ‘Baltek’ 3 aylık. Köpeğim daha yavru olduğu için 5 kilometreyi koşamazdı. Kucağımda benimle birlikteydi. Son 200 metreyi birlikte koştuk. İnşallah devamı gelir. Burada köpeklerimizle koşabiliriz” dedi. (DHA)

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