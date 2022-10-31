Patenli gençlerin otobüsün arkasında tehlikeli yolculuğu kamerada

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Kazım BULUT/GEMLİK (Bursa), (DHA)- BURSA’nın Gemlik ilçesinde patenli 3 gencin özel halk otobüsünün arkasına tutunarak seyahat ettiği tehlikeli yolculuk, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bursa- İstanbul kara yolu Gemlik ilçesi Hisartepe Mahallesi mevkiinde dün akşam saatlerinde patenli 3 genç, kent merkezinden ilçeye yolcu taşıyan BURULAŞ’a bağlı özel halk otobüsünün arkasına tutunarak seyahat etti. Trafiğin yoğun olduğu şehirlerarası yoldaki tehlikeli yolculuk, bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, sürücünün korna çalarak gençleri uyardığı görüldü. (DHA)

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