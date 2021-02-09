Patencilerin tehlikeli turu kamerada

Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA) – KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında ilan edilen 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sırasında Beyoğlu’nda bir araya gelerek, Unkapanı Köprüsü’ne kadar patenle kayan 8 gencin tehlikeli hareketleri görenlerin adeta yüreğini ağzına getirdi. Bir ara polisin durdurmak istediği gençler, dağılarak ve tehlikeli hareketler yaptı. Ters yönde ilerleyerek izlerini kaybettirdi.

Taksim Meydanı’nda patenli 8 genç sokağa çıkma kısıtlamasında trafiğin de seyrek olmasını fırsat bilerek Beyoğlu’ndan itibaren caddede paten kullanmaya başladı. Zaman zaman otobüse tutunarak ilerleyen ve trafiği tehlikeye sokan gençler akrobatik hareketler de sergiledi. Yolda bulunanlar ve otobüs duraklarında araç bekleyenler gençleri şaşkınlık ve korku dolu bakışlarla izledi.

POLİS PEŞLERİNE TAKILDI

Gençler, Tarlabaşı Bulvarı’nda bir halk otobüsüne tutunarak ilerlerken zaman zaman yüzlerini tutundukları araca dönerek paten kullanmaları şaşkınlık yarattı. Şişhane’de nokta görevi yapan polis ekibi gençleri fark etti. Gençlerden bazıları, kendilerini fark eden polis memurlarına el salladı. Polis ekibi gençlerin kendilerini ve trafiği tehlikeye düşürdüğünü göz önüne alarak onları takip ederken, sık sık siren çalarak durdurmak istedi. Polisin kendilerini takip ettiğini gören 8 genç bir anda dağılarak farklı noktalara gitti. Bazısı yollarda ters yönde ilerlerken, tehlikeli hareketlerini de sürdürdü. Polis ekibi bir süre sonra takibe son verirken gençler Unkapanı Köprüsü’nden sonra hafif ticari aracın arkasına takılarak gözden uzaklaştı.

FOTOĞRAF

