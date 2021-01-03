Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA’da seyir halindeki bir motosiklet sürücüsüne tutunarak art arda kayan 7 patenci gencin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.
Muratpaşa ilçesine bağlı Tahılpazarı Mahallesi’nde seyir halinde olan bir motosiklet sürücüsüne tutunan 7 patenci genç, tehlikeli yolculuk yaptı. Patenci gençlerin o anlarını ise bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Gençlerden birinin ‘Öne gelin öne gelin’ dediği görülürken, kuyruğun en sonundaki gencin ise tek bacağını havaya kaldırdığı görüldü.
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Patenci gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada
Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA’da seyir halindeki bir motosiklet sürücüsüne tutunarak art arda kayan 7 patenci gencin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.