Patenci gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA’da seyir halindeki bir motosiklet sürücüsüne tutunarak art arda kayan 7 patenci gencin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Muratpaşa ilçesine bağlı Tahılpazarı Mahallesi’nde seyir halinde olan bir motosiklet sürücüsüne tutunan 7 patenci genç, tehlikeli yolculuk yaptı. Patenci gençlerin o anlarını ise bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Gençlerden birinin ‘Öne gelin öne gelin’ dediği görülürken, kuyruğun en sonundaki gencin ise tek bacağını havaya kaldırdığı görüldü.

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