Patara Antik Kenti’nin ziyaretçi sayısı artıyor

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2020’yi Patara Yılı ilan etmesinin ardından bilinirliği artan Antalya’nın Kaş ilçesindeki antik kenti, bu yıl ziyaret eden turist sayısı 405 bin 799’a ulaştı.

Patara Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık, Kaş’ın Türkiye’nin özel bir bölgesi olduğunu söyledi.

Bu coğrafya içinde “Kaş’ın parlayan yıldızı”nın Patara olduğunu vurgulayan Havva Işık, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2020’yi “Patara Yılı” ilan etmesinin ardından antik kentin büyük katkı aldığını belirtti.

Işık, buradaki yatırımların, ziyaretçi sayısıyla kendini gösterdiğine işaret ederek, özellikle deniz fenerinin bitmesiyle bu sayının daha çok artacağına inandığını dile getirdi.

9 milyon 879 bin 800 lira gelir elde edildi

Patara Antik Kenti’ni 8 Kasım itibarıyla ziyaret eden kişi sayısı 405 bin 799 kişi oldu. Bu ziyaretlerden 9 milyon 879 bin 800 lira gelir sağlandı. Kenti geçen yıl ise 401 bin 479 turist ziyaret etmişti. Öte yandan, Kaş’ın Kınık Mahallesi’nde bulunan UNESCO Dünya Miras Listesi’ndeki Xanthos Antik Kenti’nin bu yılki ziyaretçi sayısı 58 bin 13 kişi olarak kaydedildi.

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