Patara Antik Kenti’nin zamansız konuğu leylekler şaşırttı

Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), (DHA)- ANTALYA’nın Kaş ilçesindeki Likya Birliği’nin başkenti Patara Antik Kenti’nde ocak ayı ortasında görülen iki leylek şaşırttı. Anadolu’nun ilk telsiz telgraf istasyonunun duvarlarına konan iki leylek bir süre burada zaman geçirdikten sonra ayrıldı.

Göç mevsimi olmamasına rağmen iki leyleğin Patara Antik Kenti’ne gelmesi, restorasyon çalışmalarının devam ettiği Patara Kazıları Başkanı ve Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Havva İşkan ve kazı ekibini heyecanlandırdı. İki leylek, kazı ekibi tarafından fotoğraflandı. Gün boyu Patara Antik Kenti’nde uçan leylekler, akşama doğru kayboldu.

Kazı Başkanı Havva İşkan Işık, “İki leylek Patara’da gün boyu uçtu, sonra gözden kayboldu. İnşallah kuzeye doğru yol almamışladır. Çünkü orada soğuğa yakalanırlar. Patara’daki sulak alan olan Tekerlek Gölü’ndeki sazlıklarda yuva yapmaya başlamışlardır. Çünkü Patara ılıman bir iklime sahip. Beslenmeleri de sorun olmaz. Burada kalsınlar, hayatta kalsınlar isterim. Leylekler gittikleri her yere anlam ve neşe katarlar. Mutluluğun ve yaşam döngüsünün simgesidirler. Gittilerse çok üzülürüm” dedi.

Leyleklerin kış ortasında Patara Antik Kenti’ne gelişi ile ilgili olarak Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Erdoğan, “Ocak ayı ortasında iki leyleğin Patara’ya gelişi çok erken. Ancak bazı kuş türlerinin yaşam alanı, küresel ısınma nedeniyle kuzeye kaydı. Şu ana kadar bizim gözlemlediğimiz göçmen kuşların bir göç hareketi olmadı. Muhtemelen bu iki leylek bir çift. Göç zamanında hastalık veya bir başka nedenle bölgede kalmış, göç etmemiş olabilir. Çünkü bu mevsimde görülmeleri, göç takvimine uymuyor. Büyük ihtimal bir çift. Eşler yuvada buluşur. Kış ortasında göç ettiklerine dair bugüne kadar bir kayıt yok. Sapma bir olay. Mutlaka izlenmesi gerekiyor” diye konuştu.

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