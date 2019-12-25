Beş ülkeden elliye yakın sanatçının eserlerinin yer aldığı 2’inci Uluslararası Resim ve Pastel Sanatları Sergisi Bahçelievler’de sanat severlerle buluştu. Sergide KKTC, Çin ve Rusya’dan sanatçıların eserleri sergileniyor.

Yaklaşık beş ülkeden elli beş sanatçının eserlerinin yer aldığı sergi, ağırlıklı olarak pastel boyalardan yapılan eserlerden oluşuyor. Siyavuşpaşa Kasrı’nda yer alan serginin açılışına AK Parti İstanbul Milletvekilleri Ravza Kavakçı, AK Parti İstanbul Milletvekili ve AK Parti MKYK üyesi İffet Polat, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır ile yerli ve yabancı çok sayıda sanatsever katıldı. Açılışa sanat severler yoğun ilgi gösterdi. Serginin açılış kurdelasını Belediye başkanı ve milletvekilleri birlikte kesti. Daha sonra sergiyi gezen ziyaretçiler, tabloları uzun süre beğeniyle izledi.

“AMACIMIZ SANATI VE SANATÇIYI DESTEKLEMEK”

Sergide konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, serginin uluslararası katılımla açıldığını söyledi. Amaçlarının çocukların ve gençlerin içindeki sanat aşkını dışarı çıkarmak olduğunu da vurgulayan Başkan Bahadır sergi açılışında şöyle konuştu: “Bahçelievler farklı bir güzel. Havalar soğudu ama Bahçelievler sanatla ısınıyor. Bahçelievler’de bugün uluslararası pastel ve resim sergimiz var. Yaklaşık beş ülkeden elliye yakın sanatçı katılıyor. Onların eserlerini, tarihi mekanımız olan Bahçelievler’deki Siyavuşpaşa Kasrı’nda yapıyoruz. Çin’den, Beyaz Rusya’dan Türkiye’den ve KKTC’den gelen sanatçılarımızı ve onların eserlerini burada gördük. Gerçekten bize mutluluk veriyor. Buradaki asıl amacımız hem sanatı, sanatçıyı desteklemek hem de çocuklarımızın, gençlerimizin, insanlarımızın sanata olan sevgilerini, içindeki kıvılcımı volkanik bir şekilde dışarı çıkarıp sanat aşklarını doğurmak. Çünkü biliyorsunuz sanat olmadan insanların karakterleri çocukluk ve gençlik çağında oturmuyor. Muhakkak sanat yapmaları gerekiyor. Eğitimin yanında sanatında olması gerekiyor. Eğitimin yanında sanatın da olması gerekiyor. O yüzden böyle bir organizasyon düzenledik. O yüzden mutluyuz.”

“TÜM CUMHURBAŞKANLARININ PORTRESİNİ ÇİZDİM”

İranlı ressam, pastel ustası Javad Soleimanpour, bir senelik çalışmalarının sonucunda sergiye katıldıklarını ifade etti. Şu ana kadar tüm cumhurbaşkanlarının portrelerini çizdiğini söyleyen Soleimanpour, “Bu sergi, öğrencilerimizin bir senelik çalışması sonucu düzenlendi. Ağırlıkta pastel ama yağlı boya ve sulu boyada eserler de var. Daha önce de sergilerimiz oldu. Uluslararası olarak ikinci sergimiz oldu. Şu ana kadar tüm cumhurbaşkanlarının portresini yaptık” diye konuştu.

“BURADA YER ALMAKTAN DOLAYI ÇOK MUTLUYUM”

Sergiye resimleriyle katılan Güler Genç, resme amatör olarak başladığını söyledi. Zamanla kendini geliştirerek bu sergiye katıldığını da belirten Genç, “Hocamızın ışığında, onun esintileriyle hobi niyetine başladım. Ama ufak ufak ilerlemelerle devam ediyorum. Burada Hocalarımızın yanında bizlere de yer ayrıldı. Bundan dolayı çok mutlu olduk zaten. Bu sene serginin ikinci senesi. Sergi çok güzel, birçok düzenleme olmuş. Tabi ki birer resimle katılıyoruz. Ama bu bizim için bir adım. Ben kendi adıma çok mutluyum” dedi.

