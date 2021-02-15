Pasif içicilik her 100 çocuktan 28’inin ölümüne neden oluyor

Dünya genelinde çocukların yüzde 40’ının pasif içiciliğe maruz kaldığı, yüzde 28’inin ise bu sebeple hayatını kaybettiği bildirildi.

İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Bilim Komisyonu Danışmanı ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Eğitim ve İdari Sorumlusu Doç. Dr. Güzin Zeren Öztürk, Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, 1,1 milyar kişinin sigara kullandığını söyledi.



Dünya genelinde 15 yaş üstü bireylerde sigara içme oranının 21,9 olduğunu belirten Öztürk, 2019 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye’de bu oranın 31,4 olduğunu ifade etti.

“Ülkemiz sigara içme yoğunluğu açısından dünyada 24’üncü sırada yer almaktadır. 2010-2019 yılları arası 15 yaş üstü sigara kullanan bireylerde artış söz konusudur.” diyen Öztürk, sigara kullanımının sağlık üzerinde üç farklı etkisi olduğunu dile getirdi.

Öztürk, şunları kaydetti:

“Birincil etki kişinin sigara içmesine bağlı oluşmaktadır, ikincil etki başkalarının içtikleri veya yanan tütün ürününden kaynaklanan dumanın solunmasıyla oluşmaktadır. İkincil etkiye maruz kalma durumu ‘pasif içicilik’ olarak tanımlanmaktadır. Üçüncül etki ise sigara dumanı kapalı bir ortamda içildiğinde yüzeyler tarafından emildiğinden, tekrar havaya karışmaktadır ve kimi kimyasal değişikliklere maruz kalarak bireyleri etkilemektedir.”