31 Mart’ta yapılacak yerel seçimde Türkiye’nin her noktasında alınacak sonuçlar önemli ama, bunlar arasında özellikle İstanbul ve Ankara ön plana çıkıyor.



Diyelim ki, Ak Parti, İstanbul ve Ankara’da büyükşehir belediye başkanlıklarını kazandı.

Böyle bir durumda hiç kuşku yok CHP fena halde karışır.

CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu’nun köşesine çekilmesini isteyenler seslerini her zamankinden daha yüksek tonda çıkarır. Muhtemelen bir-iki ay içinde seçimli olağanüstü kurultay toplanır ve başta genel başkan olmak üzere parti üst yönetimi değişir.

İstanbul ve Ankara’dan birini AK Parti, diğerini CHP’li adayın kazanması ise Kılıçdaroğlu ve ekibine bir süre daha koltuklarını koruma fırsatı verir.

++

Gelelim, diğer seçeneğe:

İstanbul ve Ankara’yı Ak Parti’nin kaybetmesi bu partide de adeta deprem etkisi yaratır. Recep Tayyip Erdoğan yerini korur ama parti içinde hem genel merkez hem il örgütlerinde köklü değişiklikler olur.

İki büyük şehri kaybeden Ak Parti, başta CHP olmak üzere muhalefet partilerinin ağır baskısı altına girer, erken genel seçim tartışması yoğun biçimde başlar.

++

MHP ve Devlet Bahçeli’nin yerel seçim sonrasındaki kaderi İstanbul ve Ankara sonuçlarından ziyade iddialı oldukları kimi şehirlerdeki başarıya endeksli.

MHP, 6-7 kentte belediye başkanlıklarını ele geçirirse Bahçeli koltuğunu bugüne kıyasla daha da sağlamlaştırır.

İYİ Parti ve Meral Akşener’in gelecekleri de yerel seçimde büyük şehirlerden ziyade kendi adaylarını gösterdikleri yerlerde başarılı olup olmadıklarına bağlı.

++

Yerel seçim HDP için de büyük önem arz ediyor.

Son seçime göre gücünü koruyarak çıkan bir HDP bilinen politikasını aynı sertlikte sürdürür. Ciddi bir oy kaybının doğması ise HDP’de kartların yeniden karılması ve yönetim ve siyaset değişikliğini gündeme taşır.

++

Sonuç olarak şunu söylemek mümkün:

1 Nisan’da belli olacak yerel seçim sonuçları, bazı parti ve liderler için geleceklerini etkileyecek 1 Nisan şakalarına dönüşebilir.