Siyasi partiler ile adayların yerel seçim için belirledikleri sloganlar pek göz doldurmadı.

Ak Parti, “Tevazu, samimiyet, gayret ile önce millet, önce memleket” diyor. Akılda da kalmıyor, duygulara da hitap etmiyor.

CHP, “Derman belediyeciliği” ve “Mart’ın sonu bahar”la yarışa giriyor.

Bunlara da ancak dudak bükülür.

MHP, “Beka için milli karar, Cumhur için istikrar” diyerek seçmenden oy isteyecek.

Edebiyat fakültelerinde, “Yukarıdaki söz ne anlama geliyor” diye zor bir sınav sorusu olabilir pekala.

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Partiler gibi belediye başkan adaylarının sloganları da yavan kaldı.

Ekrem İmamoğlu, “İmamoğlu varsa çözüm var” sloganıyla yola çıktı.

Hiç yaratıcı değil.

Mansur Yavaş’ın sloganı, “İzan, nizam, irfan” ise sanki “en kötü slogan yarışması” için hazırlanmış gibi.

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Partiler ve adaylar keşke geçmişte siyasi partilerin ve adayların kullandığı çarpıcı sloganlar üzerinde biraz çalışsalardı.

Demokrat Parti’nin 1950 seçiminde kullandığı “Yeter! Söz milletindir” sloganı o günün ruhuna yüzde yüz uygundu ve seçmende karşılık buldu, partiyi iktidara taşıdı.

1965 seçimine Adalet Partisi, “Sıcak aş, dertsiz baş, mutlu yurttaş” sloganıyla girip kazanmıştı.

Turgut Özal’ın ANAP’ının “Çağ atlayan Türkiye” sloganı da partinin felsefesini yansıttığı için sonuç almıştı. SHP’nin, afişlerinde Turgut Özal’ı balon biçiminde çizip altına “Söndürün şu balonu” sloganını yazması da etkileyiciydi doğrusu.

1950’li yıllarda Hürriyet Partisi’nin kullandığı iki ilginç sloganla bitirelim yazıyı:

“Öküzünü 3 liraya nallıyordun, şimdi 15 liraya nallıyorsun…”

“Şoförü yamadan, arabayı takozdan kurtaracağız…”