Parti üyelerini taşıyan otobüsün devrildiği kazada yaralıların 7’si taburcu oldu

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Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR’de Yeniden Refah Partisi üyelerini taşıyan yolcu otobüsünün devrildiği kazada yaralanan 17 kişiden 7’si, tedavilerinin ardından taburcu oldu.

Yeniden Refah Partisi’nin Ankara’da yapılan 2’nci Olağan Genel Kurulu’na Kayseri’den katılanlar, yolcu otobüsüyle dönüşe geçti. Teyfik Aras yönetimindeki Süha Turizm’e ait 38 GH 373 plakalı yolcu otobüsü, saat 19.00 sıralarında Ankara- Kayseri karayolu İlicek mevkisi yakınlarına geldiğinde şarampole devrildi. Kazada 17 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan 7’si taburcu edildi. Bu kişiler arasında bulunan şoför jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Yolcular, şoförün uyuduğunu iddia etti. Şoför ise ifadesinde, araçtan ses geldiğini, ardından otobüsün devrildiğini söyledi.

Yaralı 10 kişinin tedavisi devam ederken, kazaya ilişkin soruşturma sürüyor. (DHA)

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