Bilgi teknolojileri o kadar gelişti ki hayatımızın her alanını kontrol eder hale geldi. Seçim süreçlerinin yapılması için Dünya’ da uygulanan çeşitli amaçlarla kullanılan birçok elektronik uygulama yöntemleri bulunmaktadır. Hele son zamanlarda pandemi süreciyle artık hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelen elektronik uygulamalar vazgeçilmez bir hal aldı. Birçok bankacılık uygulamalarından tutun, çalışma biçimimize kadar bilgi teknolojileriyle yaşar hale geldik.



Öncelikle hemen belirtelim, bizim seçim ve siyasi partiler kanunumuzda henüz elektronik oy kullanma uygulaması kullanılmamaktadır. Ancak gelinen durum bu uygulamaların artık her alandaki seçme ve seçilme uygulamasında kullanılması elzem hale gelmiştir.

Pandemi döneminde insanların yakın fiziki iletişim kurmaları dolayısıyla, virüsün çok çabuk bulaşması, yeni ihtiyaçların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin ve buna bağlı olarak donanımsal gelişmelerin hayatımızın her alanında ihtiyaçlarımızı giderecek şekilde kullanıldığı bir dönemde, bireylerin tüm çalışmaları elektronik ortamda yapılabiliyorken, parti genel kurullarının neden bu uygulamalar kullanılarak yapılmadığı büyük bir soru olarak karşımızda durmaktadır.

Siyasi Partiler kanununa göre kurulmuş, siyasi oluşumların belirli sürelerde parti teşkilatlarını yenilemek ve demokrasinin gereklerinden biri olan seçme ve seçilme hakkını kullanmak üzere toplanarak kadrolarını yenilemek ve/veya mevcutla sürdürmeleri zorunludur.

Siyasi partiler kanunun 21. maddesine göre “Siyasi partilerin genel merkez, il ve ilçe organları seçimleri ile il kongresi ve büyük kongre delegelerinin seçimleri, yargı gözetimi altında gizli oy ve açık tasnif esasına göre” yapılmaktadır.

Seçim yapılacak büyük kongreyle il ve ilçe kongrelerinin toplantılarından en az onbeş gün önce, kongreye katılacak parti üyelerini belirleyen listeler, büyük kongreyle il kongreleri için Yüksek Seçim Kurulunun önceden belirleyeceği seçim kurulu başkanına, ilçe kongreleri için o yer ilçe seçim kurulu başkanına ilçede birden fazla ilçe seçim kurulunun bulunması halinde birinci ilçe seçim kurulu başkanına iki nüsha olarak verilir. Ayrıca toplantının gündemi, yeri, günü, saati ile çoğunluk sağlanamadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususlar da bildirilir.

Buradaki genel şartları sağladıktan sonra seçim kurulu başkanı, bir başkan ile iki üyeden oluşan yeteri kadar seçim sandık kurulu oluşturur. Seçimi seçim sandık kurulu yürütür.

Seçim sandık kurulu, kanunun ve parti tüzüğünün öngördüğü esaslara göre seçimlerin yürütülmesi, yönetimi ve oyların tasnifi ile görevli olup, bu görevleri seçim ve tasnif işleri bitinceye kadar aralıksız olarak devam eder.

Yakın zamanda bütün siyasi partilerin büyük kongreleri yapılacaktır. İlk olarak CHP’sinin büyük kongresi 25-26 Temmuzda Ankara’da yapılacaktır. Bütün partilerin delegasyon sayıları ortalama 1200 civarındadır. Bu kadar çok sayıda insanın can güvenliğinin sağlanması için birçok demokratik uygulamadan vaz geçilmektedir. İnsanların en başta kendilerini tanıtma ve iletişime geçme hakları virüs nedeniyle fiziki olarak ortadan kalkmaktadır.

Pandemi döneminde 3-5 kişinin bile fiziki mesafeyi koruyamaması nedeniyle büyük risklerin oluştuğu sürekli bilim insanları tarafından dile getirilirken, bu kadar büyük kalabalıkların bir araya gelerek böyle bir kongrenin yapılması çok daha riskli bir hal almaktadır. Demokrasinin temel kuralları ortadan kaldırılmadan, en üst noktada güvenlikte oluşturularak, büyük kongre seçimlerinin elektronik ortamda yapılması artık günümüzde zorunluluk haline gelmiştir.

Elektronik oy kullanmanın öncelikle ilgili yasalarda(seçim ve siyasi parti) oluşturularak, sonrada parti tüzükleri elektronik oy kullanmaya uygun hale getirilmelidir. Bu uygulama her şeyden önce siyasi partileri büyük bir maliyetten kurtaracağı gibi demokrasinin uygulanmasında yeni yönetmelerin geliştirilmesine neden olacaktır. Seçim sonuçları kısa yolla da sonuçlandırılarak zamanın daha verimli kullanılması sağlanacaktır.

En temel sorun seçim güvenlik sisteminin alınmasıdır. Elektronik oy kullanma yönteminin birçok şekilde uygulanması mümkündür. Kapalı bir sistem aracılığıyla bu yapılabileceği gibi e- devlet uygulaması aracılığıyla, e- imza aracılığıyla, karekodu uygulaması ve kios sistemleri kurularak da yapılabilinir bir durumdur.

Seçme ve seçilme hakkının kullanılması açısından da çeşitli yöntemler bulunabilinir. Mevcut kanunlar gereği seçim yapacak olanlar, yasal süreçler tamamlanarak oluşturuluyor ve hâkim gözetiminde seçim yapılıyor ise bunların aday olabilmeleri ve adaylar arasından belirli sayıda üst kurul üyelerini seçmeleri daha demokratik bir yöntemle yapılabilir. Daha önceden aday olanların kısa tanıtımlarının olduğu bilgiler yetkili kurullar tarafından toplanarak, delegasyonun bilgi iletişim sistemlerine gönderilerek, seçim yapabilmelerinin daha sağlıklı yöntemleri bulunabilir. BU işaretle aday belirlemeyi önleyebileceği gibi demokratik hakların ve seçilecek adayların tanıtılmasının ve şartları sağlayan her parti üyesinin eşit yarışmasının da yolunu açabilir.

Dünyada ve ülkemizde sinsice insanların canlarına neden olan virüsün bu kadar yaygın olduğu bir dönemde böyle büyük bir organizasyonun riskleri de büyük olmaktadır. Düğün ve eğlencelerin bile yasaklandığı uygulamalarının olduğu bu günlerde elektronik uygulama yöntemiyle ve katılımcıların bir birini tanıma ve tanıtma ortamlarının elektronik bilgi ağı aracılığıyla çok kolay bir şekilde yapılabileceği bilinmektedir.

Demokrasiden taviz vermeden seçme ve seçilme hakkı kutsallığı ortadan kaldırılmadan gözetim ve denetim güvenliği sağlanarak, yasalarda ve parti tüzüklerinde gerekli düzenlemeler biran önce yapılarak, siyasi partiler elektronik seçim sistemine geçebilmelidirler.