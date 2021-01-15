Parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye keserek çıkardı

KAYSERİ, (DHA) – KAYSERİ’de, Arif Demir’in (15) parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerince kesilerek çıkarıldı.
Melikgazi ilçesindeki evinde parmağına taktığı yüzüğü çıkaramayan Arif Demir, Kayseri Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Hastanede, Arif Demir’in parmağındaki yüzük çıkarılamayınca itfaiyeye haber verildi. Hastaneye gelen itfaiye ekipleri, Arif Demir’in parmağına sıkışan yüzüğü 15 dakika süren çalışmanın ardından keserek çıkardı. Demir, itfaiye erlerine teşekkür ederek, hastaneden ayrıldı.
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