Parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye keserek çıkardı

Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA, (DHA)- İLKOKUL Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Yılmaz, "Yardım yapılan üye sayısı ve yardım miktarı...