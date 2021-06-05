Parlamenterler Spor Kulübü Ege’de ‘dostluk’ maçına çıktı

Fırat AKAY/İZMİR, (DHA)- TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Parlamenterler Spor Kulübü Futbol Takımı ile Ege Üniversitesi Masterler Futbol Takımı, dostluk maçında karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen maçın galibi 7-4’lük skorla Masterler Futbol Takımı oldu.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında yeni normalleşme adımlarının ardından, Parlamenterler Spor Kulübü Meclis Spor Futbol Takımı ilk müsabakasını İzmir’de gerçekleştirdi. Meclis Spor, Ege Üniversitesi Masterler Futbol Takımı ile dostluk maçında bir araya geldi. Karşılaşmayı Halis Özkahya yönetirken, Meclis Spor Futbol Takımı’nda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İzmir Milletvekili Hamza Dağ ve Masterler Futbol Takımı’nda EÜ Rektörü Necdet Budak forma giydi. Yoğun tempoda başlayan karşılaşmanın ilk yarısı 3-3 bitti. Dostluk maçının galibi 7-4’lük skorla EÜ Masterler oldu.

‘DAHA GÜZEL GÜNLERE YELKEN AÇACAĞIZ’

İzmir’in sporseverliğine vurgu yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, “Kovid- 19 mücadele kapsamında, yeni bir normalleşme sürecine girdik. Meclis Sporumuza teşekkür ediyoruz, 1 Haziran’dan sonraki programını İzmir’de gerçekleştirdi. Ege Üniversitesi Rektör hocamıza teşekkür ediyoruz. Güzel bir ev sahipliği gerçekleştirdi. İzmir’in spor severliğini, centilmenliğini, güzelliğini bugün sahada da inşallah göreceğiz. Sporun birlik, beraberlik, kardeşlik ve dostluk havasını İzmir’in güzel iklimiyle birlikte bir araya getirip hem sahada güzel bir organizasyon ortaya koyacağız hem de inşallah Kovid- 19’da tünelin ucundaki ışığı görme durumu ile daha güzel günlere yelken açacağız” dedi.

Programdan dolayı mutlu olduğunu dile getiren EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ise “Ege Üniversitesi olarak milletvekillerimizi burada ağırlamaktan memnuniyetimi ifade etmek istiyorum. Bizlere onur ve şeref verdiler. Maçta da dostluk kazanır” diye konuştu.

TBMM Parlamenterler Spor Kulübü Adem Tatlı da “Güzel bir futbol maçı yapacağız, dostluk kazanacak. Milletvekilleri ve Ege Üniversitesi’ndeki öğretim üyelerini de ve veteran arkadaşları karıştırdık karma bir maç yapıp, dostluk kazanmış olacak” diye konuştu.

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