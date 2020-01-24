İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, basın kuruluşlarının temsilcileriyle yaptığı toplantıda, cumhurbaşkanlığı sisteminin tutmadığını, iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçilmesi gerektiğini belirttikten sonra şu dikkat çekici ifadeyi kullandı:

“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın parlamenter sisteme geçeceğine inanıyorum.”

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Peki, Akşener’in dile getirdiği görüşün gerçekleşme ihtimali var mı?

Bence var.

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Ak Parti sürekli olarak anket yaptırıyor, zamanında ya da erken bir seçimde vatandaşın hangi partiye oy vereceğini ve kimi cumhurbaşkanı seçeceğini öğrenmeye çalışıyor.

Bu anketlerden, ilk seçimde en büyük parti olsalar bile cumhurbaşkanlığını kaybedecekleri sonucunu çıkarırlarsa hiç tereddüt etmeden parlamenter sisteme yönelirler.

Seçimde cumhurbaşkanlığını kazanmayı garanti görmeleri halinde ise parlamenter sisteme dönüşü düşünmezler, yollarına aynı şekilde devam ederler.

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Bu yıl enflasyon düşürülmeye, işsizlik azaltılmaya çalışılacak, Suriyeli mültecilerin bir bölümünün ülkelerine dönmeleri sağlanacak.

Önümüzdeki yıl ise anket sonuçlarına bakılarak ya cumhurbaşkanlığı sistemine devam edilecek ya da alelacele parlamenter sisteme geçilecek.

Her şey iktidarın istediği gibi giderse 2022’de erken seçim yapabilirler.

Ortaya konulan hedeflerde ciddi aksamalar olursa da seçim kesinlikle 2023 yılında, yani zamanında olur.

