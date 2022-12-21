Parlak cilt için ‘elmas’ terapisi

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Yeni nesil kombine cilt bakım prosedürleri kısa sürede daha sağlıklı ve daha parlak cilt formu sağlıyor. Cilt estetiğinde pırlanta gibi parlak bir cilt formu elde etmeyi hedefleyen Diamond Shine Therapy, cildi ihtiyaçları doğrultusunda dönüştürüyor.



Cilt estetiği ve cilt bakımı prosedürlerinde nihai hedef bakımlı, sağlıklı ve parlak bir cilt formu elde etmektir. Bu çerçevede birçok estetik prosedürü uygulanıyor ancak yeni nesil kombine cilt bakım prosedürleri kısa sürede daha sağlıklı ve daha parlak cilt formu sağlıyor.

Diamond Shine Therapy adı verilen uygulamayla cilt estetiğinde pırlanta gibi parlak bir cilt formu elde etmeyi hedefleniyor. Cildi ihtiyaçları doğrultusunda dönüştüren uygulama, nem dengesinden renk tonu düzenlemeye kadar birçok prosedürü içeriyor.

Yeni nesil cilt terapisinin, Türkiye’de sadece Isabel Zey Beauty Estetik Kliniği’nde uygulandığını belirten kliniğin kurucusu Sibel İsabel İlgen, isim annesi olduğu Diamond Shine Therapy ile 360 derece cilt güzelliği vadettiklerini söyledi.merkezli Ulusal Akademi Estetiyenlik Okulu’ndan mezun olan Sibel İsabel İlgen, plastik cerrahi, dermotoloji klinikleri ve hastanelerde koordinatör olarak görev yaptı. Aynı zamanda anti-aging uzmanı olan İlgen, kurucusu olduğu kliniğinde profesyonel güzellik ve estetik hizmetleri veriyor.

“DIAMOND SHINE THERAPY’NİN İSİM ANNESİYİM”

“Makyajsız cilt hareketi” iddiasıyla yola çıktıklarını ifade eden İlgen, “Cilt estetiği ve bakım prosedürlerinde birbiriyle uyumlu, ciltte travmaya yol açmayan ve maksimum sonuç alabildiğimiz kombine tedaviler tercih ediyoruz. Bunlardan biri de Diamond Shine Therapy’dir. Bu terapi, cilde hak ettiği değeri vermeye odaklanıyor. Diamond Shine Therapy, isim annesi olduğum ve sadece kliniğimizde uygulanan, patentli ve üç aşamalı bir cilt yenileme protokolüdür. Bu işlemi, Rihanna’nın da kullandığı ‘elmas gibi ışıl ışıl parlama’ mottosuyla uyguluyoruz” dedi.

“CİLDİ, ELMASIN PIRLANTAYA DÖNÜŞMESİ GİBİ DÖNÜŞTÜRÜYORUZ”

İlgen, uyguladıkları özgün terapide ‘elmas’ ifadesini neden kullandıklarını da şöyle anlattı:

“Doğanın eşsiz hediyesi olan elmas; son derece eski, gizemli, güzel ve nadidedir. Pırlantanın kesilmemiş, ham halidir. Elmas; göz kamaştırıcıdır, mücevherlerin en değerlisidir, en anlamlısıdır. Hiçbir elmas birbirine benzemez; hepsi insanları gibi eşsizdir, tektir, özeldir. Elmaslar, yerkabuğunun derinliklerinde basınçla kristalleşip, değerli sırlarını erimiş volkanik lavlarda gizleyerek, dünyanın yüzeyine çıkana kadar korur. Cildimiz de yıllar boyu tıpkı elmas gibi doğanın yıpratıcı etkilerine sabırla direnir.