Parkta yolunu kesip 5 lira istediği kişiyi bıçaklayan şüpheli adliyede

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN’da yürüyüşe çıkan M.Y.’yi (38), 5 TL vermediği için bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan S.T. (23), adliyeye sevk edildi.

Olay, saat 19.30 sıralarında İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi’ndeki Muzaffer Önder Parkı’nda meydana geldi. M.Y., parkta yürüyüş yaparken iddiaya göre tanımadığı kişi yanına gelerek, kendisinden 5 lira istedi. M.Y. isteğe olumsuz cevap verince, bu kişi yanındaki bıçağı çekti. M.Y.’yi 3 yerinden bıçaklayan şüpheli, kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. M.Y., sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelinin S.T. olduğunu belirledi. Saldırgan, kısa sürede yakalanarak, gözaltına alınırken, olayda kullanıldığı değerlendirilen bıçak da ele geçirildi.

S.T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI