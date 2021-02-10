Parkta tartıştıkları kişiyi bacağından vurup, kaçtılar

Nabi YAZICI/ KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ’nin Körfez ilçesinde A.Ç., parkta çıkan tartışmada V.B. ve Y.B.’nin silahlarından çıkan kurşunlarla bacağından yaralandı. A.Ç. tedaviye alınırken, kaçan 2 şüphelinin yakalanması için polis, çalışma başlattı.

Olay, 19.30 sıralarında Yavuz Sultan Selim Mahallesi Bayraktar Caddesi’ndeki Aşık Veysel Parkı’nda meydana geldi. A.Ç., aralarında husumet bulunduğu öğrenilen V.B. ve Y.B. ile karşılaştı. İki grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle kimin ateşlediği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunlar A.Ç.’nin bacağına isabet etti. Kavgayı görenlerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince, yaralı A.Ç., hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Polis, olayın ardından kaçan V.B. ve Y.B.’nin yakalanması için çalışma başlattı.

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