Parkta otururken silahlı saldırıya uğrayan İpek, yaşamını yitirdi (2)

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İPEK, ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE ENSESİNDEN VURULMUŞ

Çanakkale’de parkta bankta arkadaşıyla otururken kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğrayan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 2 çocuk annesi İpek Kürşat’ın avukatı Ahmet Uslu, olayla ilgili açıklamalarda bulundu. Silahlı saldırının İpek’in çocuklarının gözünün önünde meydana geldiğini söyleyen Uslu, “Çanakkale, 26 Ekim akşamında bir parkta çocuklarının gözü önünde İpek Kürşat’ın bir katil tarafından enseden vurularak öldürülmesine şahitlik yaptı” dedi.

‘TEHDİT MESAJLARI ALIYOR, ÖLÜM KORKUSUYLA YAŞIYORDU’

İpek Kürşat’ın eşi Emre Kürşat’ın (37), 10 Ekim 2021 yılında cinayet şüphelisi olarak tutuklanıp, cezaevine gönderilmesinin ardından İpek Kürşat’ın öldürülen kişinin ailesi ve yakınları tarafından tehdit edildiğini anlatan Uslu, bu nedenle Kürşat’ın ailesiyle birlikte Çanakkale’den Lapseki ilçesine taşınarak, boş bir eve sığındığını söyledi. Uslu, “Kürşat, Lapseki Cumhuriyet Savcısı’na can güvenliği olmadığıyla ilgili bir dilekçe yazmıştır. Evi talan edilen ancak hiçbir şey alınmayan Kürşat, 06.01.2022 tarihinde Çanakkale Valiliği Emniyet Müdürlüğü’ne, ‘Ölen kişinin yakınları bana sürekli sosyal medyadan ve cep telefonuma intikam mesajları atıyor. Telefonumda kayıtlı olan intikam mesajlarının zapta geçirilmesini istiyorum. Bana, çocuklarımı ve babama yöneltilen tehditlerin ciddi ve yakın olması, ikametimizin ölenin yakınları tarafından bulunabileceği ve bize zarar verebilecekleri korkusuyla yaşamaktayız. Tehditlerin açık ve çok yakın olması sebebiyle polis koruması tahsis edilmesini ve bu tehditlerin bertaraf edilecek diğer gerekli yasal tedbirlerin alınmasını talep ediyorum’ yazılı bir dilekçe gönderdi. İpek Kürşat artık aramızda yok. Kürşat aradan geçen 1 yılda ofisimize dahi taksiyle gelip, gidebildi. Hiçbir zaman yolda yürüyemedi. Hep ölüm korkusuyla yaşadı. Çünkü her gün telefonuna gelen tehdit mesajları vardı. Kürşat, gerekli şikayetleri yapmasına rağmen çocuklarının gözü önünde parkta öldürüldü” diye konuştu. (DHA)

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