Parkta bir kişiyi gasbetmeye çalışırken yakalandılar, gazetecilere saldırdılar

Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA)- ADANA’da, parkta gezintiye çıkan ismi öğrenilemeyen kişiyi darbederek, parasını almaya çalışan R.A. (20) ve E.K. (19), polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheliler, polis aracına götürüldüğü sırada gazetecilere saldırmaya çalıştı.

Olay, öğleden sonra merkez Seyhan ilçesindeki Atatürk Parkı’nda meydana geldi. İddiaya göre, R.A. ile E.K., parkta gezintiye çıkan ve ismi öğrenilemeyen kişiden 20 TL para istedi. Şüpheliler, parayı alamayınca bu kişiyi darbetti. Durumu gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, şüphelileri etkisiz hale getirdi. Şüpheliler, polis aracına götürüldükleri sırada kendilerini görüntüleyen gazetecilere hakaret edip, saldırmaya çalıştı. Şüpheliler R.A. ile E.K., polis merkezine götürüldü.

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