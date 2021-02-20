İSTANBUL, (DHA)- Kayseri’de yaşayan 50 yaşındaki Celalettin Emre, genç yaşta Parkinson ile tanıştı. Sağ tarafında kasılmalar ile kendini gösteren hastalık bulguları zamanla ilerledi. Meslek lisesi öğretmeni olan Celalettin Emre, hayatını derinden etkileyen bu hastalıkla mücadelesinden hiç vazgeçmedi. Parkinson ile savaşı beyin pili ile son buldu.

Kayseri’de yaşayan 50 yaşındaki Celalettin Emre, genç yaşta Parkinson ile tanıştı. En büyük isteği mesleğine tekrar sağlıklı bir şekilde devam edebilmek olan Emre, Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ali Zırh tarafından başarı ile gerçekleştiren beyin pili tedavisi sonrası mesleğine kaldığı yerden devam etme imkanı buldu. Genç Parkinson hastalarına da beyin pili tedavisinin önerilebildiğini ifade eden Medipol Üniversitesi Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Merkezi (PARMER), Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ali Zırh, “Genç hastaların hastalıklarının başındaki bu ilk yılları; aktif yaşamlarını yaşadıkları, çalıştıkları ve üretken oldukları yıllarıdır. Bu kaliteli yaşam düzeyini korumak ve yaşam kalitesinden ödün vermemek için eğer hasta yüksek doz ilaç tedavisine ihtiyaç duyuyor, şiddetli ilaç yan etkileri yaşıyor veya tedaviye yeterli yanıt alamıyorsa ve yaşı da çok genç ise beyin pili tedavisinin erken dönemde göz önünde bulundurulması gerekebilir” dedi.

“PARKİNSON HAYATIMI ÇOK ETKİLEDİ”

50 yaşındaki Celalettin Emre, hastalık sürecini şu sözlerle anlattı:

“Parkinson hastalığını 5 senedir çekiyorum. Son 1 senedir dayanılmaz ağrılarım vardı. Sağ bacağımda ve sağ elimde aşırı kasılmalar meydana geliyordu. Şiddetli kasılmalarım yüzünden yürürken adeta kilitleniyordum, bir taraftan diğer tarafa dönemiyordum. Günde 13-14 tane ilaç alır duruma gelmiştim. Meslek lisesi öğretmeniyim ve meslek hayatımı bu durum çok etkiliyordu. Hastalığım hayatımı ne kadar etkilemiş olursa olsun mesleğimi bir an bile bırakmayı düşünmedim. Hastalık yüzünden hareketlerim yavaşlayınca öğrencilerim fark etmeye başladı. ‘Hocam sizde bir şey var ama bize açıklamıyorsunuz’ derlerdi. Bu durum beni çok üzerdi.”

“AMELİYATTAN SONRA BÜTÜN KASILMALARIM SONA ERDİ”

Ameliyattan sonra eski sağlıklı günlerine yeniden kavuşan Celalettin Emre, “Araştırmalarım sonucu Dr. Ali Zırh’a ulaştım ve muayeneye geldim. Gerekli değerlendirmeler sonucunda beyin pili ameliyatı olmamı önerdi. Ameliyattan sonra bütün kasılmalarım sona erdi, hastalıktan önceki halime adeta geri döndüm diyebilirim. Doktorumun da dediği gibi beyin pili hastalığımın saatini geri aldı. Hastalık ilerlediği için 1 sene sonra daha ileri bir evrede olabilirdim. O yüzden bir an önce de ameliyat olmak istedim. Amatör futbol oynuyordum fakat hastalık bulgularım son 1 senede daha da ilerlediği için bırakmak zorunda kaldım. Şimdi eski halime yeniden döndüm diyebilirim. Bu hastalıkla mücadele eden kişilere tavsiyem yaşamlarını kısıtlamasınlar, hayatlarını bağımsız yaşayamıyorlarsa ve doktorlar ameliyat öneriyorlar ise bu ameliyatı olmalılar.”

“BEYİN PİLİ DEDİĞİMİZ TEDAVİ YÖNTEMİ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE YARAR SAĞLIYOR”

Beyin pili tedavisinin tıpta geldiğimiz noktada yüz güldürücü sonuçlar verdiğini dile getiren Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ali Zırh, “Parkinson hastalığı beyinde dopamin adını verdiğimiz bir maddenin eksilmesiyle ortaya çıkan; eğer var ise genelde vücudun bir yanında para sayar tarzda diye tabir edilen titreme, tutukluk, hareketlerde yavaşlama, yüz hatlarında donuklaşma, maske yüz denilen yüz hali, küçük adımlarla öne eğik yürüme gibi belirtiler veren santral sinir sisteminin kronik dejenatif ilerleyici bir hastalığıdır. Hastalık titreme olmadan da hareketlerde yavaşlık ve tutuklukla da karşımıza gelebilir. İlaç tedavisi ile başlayan tedavi sürecinde, zamanla ilacın yetersiz kaldığı veya şiddetli ilaç yan etkilerinin ortaya çıktığı durumlarda ‘Beyin pili’ dediğimiz tedavi yöntemi önemli ölçüde yarar sağlayabilmekte olup; yüz güldürücü sonuçlar vermektedir” dedi.

“TEDAVİYİ HASTALAR İLE KONUŞARAK YAPIYORUZ”

Doç. Dr. Ali Zırh sözlerine şu şeklide devam etti:

“Hastalar ile konuşarak, karşılıklı sohbet halinde gerçekleştirdiğimiz bu tedavi yöntemini hastalığın saatini geri almak diye tanımlayabiliriz. Beyin pili takılması ameliyatından sonra iki, üç haftalık pil programlama sürecinin ardından hastalarımızı mezun ediyor ve evlerine gönderiyoruz. Bağımsız yaşayamayan, sosyal hayattan kopan hastalar yeniden bağımsız yaşayabilme ve sosyal hayatlarına geri dönebilme şansı yakalıyor, önemli bi kısmı da Celalettin Bey gibi mesleklerini tekrar sağlıklı bir şekilde icra edebiliyorlar.”