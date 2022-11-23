Parkinson hastası emekli öğretmen beyin pili ile mücadelesini kazandı 

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İSTANBUL, (DHA) – 36 yıllık öğretmen olan Osman Kavcar, 55 yaşındayken hayatını derinden etkileyen Parkinson ile tanıştı. Yürüme güçlüğü ile başlayan hastalık belirtileri gün geçtikçe ilerledi ve yazı yazamaz, imza dahi atamaz hale geldi. Mesleğine tutku ile bağlı bir öğretmen olan Kavcar, zaman içerisinde öğrencilerine yetememeye başladığını hissetti. Fethiye’den tedavi için İstanbul’a gelen Kavcar, Medipol Üniversitesi Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Merkezi (PARMER), Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ali Zırh tarafından gerçekleştirilen başarılı beyin pili tedavisi ile Parkinson hastalığını yenerek, hayata yeniden “merhaba” dedi.

2013 yılında Parkinson’un ilk belirtileriyle karşılaşan Osman Kavcar, hastalık bulguları ilerledikçe yazısında bozulmalar meydana geldi, hatta imza bile atamaz oldu. Gün geçtikçe tepkilerini kontrol edemez ve sınıf defterini dahi tutamaz hale gelen Kavcar, 2017 yılında Parkinson hastası olduğunu öğrendi.

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“PARKİNSON OLDUĞUMU KABULLENMEK UZUN ZAMAN ALDI”

Osman Kavcar hastalık sürecini şu sözlerle anlattı:

“Çok hareketli bir yapım var, bu sebeple Parkinson hastası olacağım aklıma gelmezdi. Tanı konulduğunda nasıl bir hastalık olduğunu bilmiyordum bile. 2013 yılında ilk belirtilerini göstermişti, yaklaşık 4 yıl sonra da Parkinson olduğum kesinleşti. Bu dönemde hastalık bulgularım arttı. Kollarımda, bacaklarımda tutukluk, yürümede zorluk ve konuşmamda bozukluklar yaşıyordum. Çok ağladım, Parkinson olduğumu kabullenmek uzun zaman aldı. Hareketlerimi tamamen kısıtlıyor olması çok kötü bir duyguydu. Yaşamayan kimse bu duyguyu anlayamaz. Ailemle birlikte araştırmalarımız sonucu tedavi için İstanbul’a geldik ve Dr. Ali Zırh’a ulaştık. Gerekli değerlendirmeler sonucu doktorum ameliyat önerdi. Şunu açık yüreklilikle söyleyebilirim ki, ameliyattan sonra büyük bir değişim yaşadım. Şu an kendimi çok iyi hissediyorum. Spora ve sevdiğim şeyleri yapmaya devam edeceğim. Her zaman söylediğim gibi sonuna kadar ilerledim, pes etmedim ve başardım. Bu hastalıkla mücadele ettim ve ben kazandım.”

Ameliyattan sonra kendi gibi öğretmen olan eşi, kızı ve torununa kavuşma heyecanı içinde olan Osman Kavcar şöyle devam etti:

“Bir hekim babası olarak oğluma bu süreçte beni yalnız bırakmadığı ve tüm süreci takip ettiği için öncelikle ona çok teşekkür ederim. Muğla da beni bekleyen ve ameliyat sürecimi anlatacağım birçok insan var. Her birine kendimi gösterip ne kadar iyi olduğumu anlatmak istiyorum.” dedi.

PARKİNSON HASTALIĞINDA ZAMAN BEYİN PİLİ İLE GERİ ALINIYOR

Operasyonu başarı ile gerçekleştiren Medipol Üniversitesi Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Merkezi (PARMER), Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ali Zırh Parkinson hastalığına ve beyin pili tedavisine ilişkin şu bilgileri verdi:

“Parkinson hastalığı, beyinde “dopamin” adı verilen bir maddenin eksilmesiyle ortaya çıkan ve genelde ileri yaşlarda görülen kronik nörolojik bir hastalıktır. Beyin bu hücrelerin yüzde 60 ila 80’ini kaybettiğinde hastalık bulguları ortaya çıkmaya başlar. Vücudun bir tarafında daha ön planda olmak üzere ellerde “para sayar” tarzda titreme, hareketlerde yavaşlama, kolların vücut salınımına iştirak etmemesi ve vücuda yapışık olarak yürünmesi; bakışlarda donuklaşma ve yüz mimiklerinde azalma ile birlikte “maske yüz” diye ifade edilebilen yüz hali, küçük adımlarla ve öne eğilerek yürüme gibi belirtileri bulunmaktadır. Parkinson hastalığının başlangıç tedavisi ilaç tedavisidir. İlaç tedavisinin yetersiz kaldığı ya da şiddetli ilaç yan etkilerinin yaşandığı durumlarda beyin pili tedavisi yüz güldürücü sonuçlar vermektedir. Beyin pilleri, insan beyni içerisinde herhangi bir noktaya elektrik akımı verebilmeyi, böylelikle elektrik akımı verilen bölgedeki beyin hücrelerindeki elektriksel aktiviteyi uyarmayı ya da baskılayabilmeyi sağlayan cihazlardır. On yıllık bir Parkinson hastası beyin pili tedavisi ile hastalığının ilk yıllarına geri döndürebilmektedir. Bu tedavi sayesinde bağımsız yaşayamayan, sosyal hayattan kopan kişiler yeniden bağımsız yaşama şansı bulabilmekte, önemli bir kısmı ise mesleklerini tekrar icra edebilmektedir. Bu hastalarımızdan biri olan Osman Bey’in Parkinson ile mücadelesinde geldiğimiz bu nokta hepimiz için mutluluk verici. Kendisinin ve tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyorum.”