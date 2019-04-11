9.9 C
Ankara
11 Nisan 2019
Ana Sayfa Sağlık Haberleri Parkinson cerrahisinde hasta seçimi önem taşıyor
Parkinson
Parkinson
Sağlık Haberleri

Parkinson cerrahisinde hasta seçimi önem taşıyor

Editör Editör

-

10
0

Parkinson hastalığında bilinen en etkin tedavilerden birinin ‘derin beyin stimülasyonu’ halk arasındaki adıyla beyin pili olduğunu söyleyen Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Hilmi Kaya, cerrahide hasta seçiminin uygunluğuna dikkat çekti.

Prof. Dr. Kaya, “Cerrahiye aday hastalarda belli yaş sınırlarımız var. Cerrahi sonrası ilaçlar yüzde 50 oranında azaltılabilir” dedi.

Hareket bozukluğuyla ortaya çıkan Parkinson hastalığının 65 yaş üstü kişilerde binde 2 oranında görüldüğünü ifade eden Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Hilmi Kaya, 11 Nisan Dünya Parkinson Günü nedeniyle önemli bilgiler paylaştı. Parkinsonun, beyinde özellikle derin çekirdek yapılarında yozlaşmayla görülen bir hastalık olduğunun altını çizen Prof. Dr. Ahmet Hilmi Kaya, “Dopamin salgılayan hücrelerin bulunduğu ‘substantia nigra’ adı verilen bölge çok etkileniyor. Dopamin, hareket sistemini düzenleyen bir ajan ve hastalık, bir nevi dopamin eksikliğiyle ortaya çıkıyor. Bu nedenle, Parkinson özellikle hareket bozukluğuyla seyrediyor. Bunun yanında bilişsel fonksiyonları etkiliyor. Titreme, vücut katılığı ve hareket yavaşlamasına ilave dengesizlik gibi bulgular oluyor. Özellikle 65 yaş üzerinde binde 2 oranında görüyoruz. Bazen yüzde 1 oranlarına yansıyan oranlar belirtilmiş. Bunun yanı sıra 30 ve 40’lı gibi genç yaşlarda görebiliyoruz” diye konuştu.

“HER EL TİTREMESİ PARKİNSON DEĞİLDİR”

Hastalığın çıkışında genetik faktörlerin de etkili olabileceğini anlatan Prof. Dr. Ahmet Hilmi Kaya, “Bunun ötesinde birtakım tarım ilaçları, sentetik uyuşturucu bazlı ilaçlar, viral etkenler daha önceden sorumlu olarak gösterilmiş. Hastalığın kesin sebebi bilinmemekle beraber bazı kişilerde daha erken yaşlarda görülebiliyor. Parkinson, özellikle hareket sistemini etkileyen bir hastalık. Vücut katılığı, hareket yavaşlığı, titreme bir araya geldiği zaman hasta en ufak günlük faaliyetlerini yapmada bile başkasına bağımlı hale geliyor. Bu kişileri yakınları tuvalete götürmek ve yürütmek zorunda kalırlar. Ancak, her el titremesini Parkinsona bağlayamayız. Buna ancak hekim görüp karar vermelidir. Başka birçok hareket bozukluğu vardır. Birtakım başka nörolojik hastalıklar, hormonal etkenler gibi titremenin farklı sebepleri olabilir. Ama titreme Parkinsonun ana bulgularından biridir” ifadelerini kullandı.

CERRAHİDEN KİMLER YARARLANABİLİR?

Teşhisin ardından tedavide ilk basamağın ilaç olacağına dikkat çeken Prof. Dr. Kaya cerrahinin ise her hastaya uygulanamayacağı konusunda uyararak şunları söyledi:

“Hastalar başta ilaçtan çok yarar görürler, yaşama tekrar bağlanırlar. Bulgular tama yakın düzelir. 3-5 ya da 10 yıl ilaç kullanılır ancak daha sonra hasta daha fazla ilaç aldığından ilaca bağlı yan etkiler gelişir. Kişilerde diskinezi dediğimiz sallantı şeklinde hareketler görülmeye başlar. Hastanın tekrar yaşam kalitesi bozulur. Cerrahi bu dönemde devreye girer. Elimizdeki en önemli silahlardan bir tanesi derin beyin stimülasyonu halk arasında bilinen adıyla beyin pilidir. Cerrahide ise hasta seçimi uygunluğu önemlidir. Uygun hastalara beyin pili takarız. Cerrahiye aday hastalarda belli yaş sınırlarımız vardır. Hastanın fonksiyonel kapasitesi çok iyiyse yaş sınırı göz etmeyiz. Tedavimiz, İdiyopatik Parkinsonda çok etkilidir. Parkinson bazen bunama ile seyreder. Bu hastalarda ise mümkün olduğunca cerrahi kabul etmeyiz. Cerrahi sonrası ilaçları yüzde 50 oranında azaltmamız mümkündür. Günün 20 saati sadece yardımla tuvalete gidebilen, yemek yiyebilen hatta yardımla yataktan kaldırılabilen hastanın tek başına kalkıp mutfaktan suyunu alabildiğini, bir şeyler atıştırabildiğini biliyoruz.”

“AMELİYAT ÖZEL BİR EKİP GEREKTİRİR”

Ameliyat olmayı düşünen hastalara tavsiyelerde bulunan Prof. Dr. Ahmet Hilmi Kaya, “Beyinde yaptığımız işlemi baz alırsak beyin pili uygulaması cerrahi teknik olarak  pratik bir ameliyat. Çünkü sadece bir delik açıp kateterle girip bir noktaya bir elektrot yerleştiririz. Fakat ameliyat sırasında özel bir takım ekipmanlar ve hesaplamalar kullanırız ve işlem esnasında kapsamlı değerlendirmeler yaparız. Beyin pili hayata bağlar. Yaşamda kişiyi tekrar özgür kılar. Ameliyat sonrası çok erken dönemde bile etkinliği görülür. Ancak hasta ile sık sık iletişimde olmamız gerekir. Ancak beyin pili ameliyatları çok rutin yapılan ameliyatlar değildir. Özellik arz eder, özel bir ekip gerektirir. Tedavinin nöroloji ayağı çok önemlidir. Nöroloji uzmanlarımızla birlikte bu süreci yönetiriz. Kullandığınız ekipman ve tecrübe de çok önemlidir. Hastaların bunlara dikkat etmesinde fayda vardır” ifadelerini kullandı.

Önceki İçerikKalp hastalığının risklerini ortadan kaldırmak mümkün
Sonraki İçerik”Diyet yapayım derken hipoglisemi olmayın”
Editör
Editörhttps://sonsoz.com.tr

RELATED ARTICLES

Sağlık Haberleri

Eyüp Baykara: Şiddetli baş ağrısı ve dönmesi beyin tümörünün habercisi olabilir

Editör -
Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Eyüp Baykara, baş ağrısının hafife alınmaması gerektiğine dikkat çekerek, "Şiddetli baş ağrısı ve dönmesi beyin tümörünün habercisi olabilir" dedi.
Devamını Oku
Sağlık Haberleri

”Diyet yapayım derken hipoglisemi olmayın”

Editör -
İÇ Hastalıkları Uzmanı Dr. Yunus Öksüz, yaz aylarının yaklaşması ile birlikte birçok kişiyi diyet telaşının sardığını belirterek, “Bilinçsizce yapılan diyetler vücuda zarar verir.
Devamını Oku
Sağlık Haberleri

Kalp hastalığının risklerini ortadan kaldırmak mümkün

Editör -
Erkeklerde 40, kadınlarda ise 50 yaş sonrasında özellikle ailesinde kalp rahatsızlığı öyküsü bulunanların kalp ve damar hastalıkları açısından risk altında olduğunu belirtti.
Devamını Oku

SONSÖZ YORUMLARI

Lütfen yorumunuzu girin
Lütfen adınızı girin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Bu Haberler Kaçmaz!

Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi LG de ekranı katlanabilen telefon yarışına girmek için kolları sıvadı.

LG’den hem şeffaf hem ekranı katlanabilen telefon

Editör -
Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi LG de ekranı katlanabilen telefon yarışına girmek için kolları sıvadı.
Önümüzdeki 30 yıl içinde robotlaşacak mıyız?

Önümüzdeki 30 yıl içinde robotlaşacak mıyız?

Avrupa Merkez Bankası

Draghi’den Brexit değerlendirmesi

Rusya, Ukrayna gemilerinin Kerç Boğazı’ndan geçişinin, ‘NATO’nun da dahil olacağı askeri çatışmaya yol açabileceği’ uyarısında bulundu.

Rusya Ukrayna’yı uyardı: Çatışmaya yol açabilir

Editörün Seçimi

POPÜLER MESAJLAR

POPÜLER KATEGORİLER

© 2006-2019 Sonsöz Gazetesi©, Tüm Hakları Saklıdır. Kullanım Şartları & Gizlilik - Designed by WpDsGnR
Tel: +90 (312) 394 57 71