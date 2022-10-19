Park halindeki TIR’a çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

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Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA’nın Turgutlu ilçesinde, park halindeki TIR’a çarpan otomobil sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Eski İzmir Yolunda meydana geldi. Kemalpaşa ilçesinden Turgutlu yönüne seyir halinde olan Cengiz Koşman (58) yönetimindeki 35 PJF 04 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan 45 TB 455 plakalı TIR’a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Koşman direksiyon ve koltuk arasında sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Otomobilinde sıkışan sürücü Koşman, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralı, ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Koşman, hayati tehlikesi bulunduğu gerekçesiyle Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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