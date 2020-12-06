Park halindeki otomobil alev alev yandı

Veli KÖKEN/DÖŞEMEALTI (Antalya), (DHA)- ANTALYA’nın Döşemealtı ilçesinde park halindeki otomobil, henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında, Bahçeyaka Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Park halindeki bir otomobil ansızın yanmaya başladı. Yangında alevler bir anda otomobilin motor bölümünün üstünü kapladı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürüken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Polis ekiplerince aracın sahibi ve plakasını tespit çalışmaları devam ediyor.

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