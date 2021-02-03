Park halindeki kamyona çarpan motosikletli öldü

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA’nın Turgutlu ilçesinde, park halindeki kamyona çarpan motosikletin sürücüsü Mehmet Ali Ersoy (63), yaşamını yitirdi. Çarpmanın şiddetiyle Ersoy’un kaskının kırıldığı belirlendi.

Kaza, dün saat 04.30 sıralarında İzmir – Ankara Karayolu, Jandarma Kavşağı’nda meydana geldi. Çalıştığı bir tavuk kesimhanesinden mesaisi sonrası evine gitmek üzere çıkan Mehmet Ali Ersoy’un kullandığı 45 N 9776 plakalı motosiklet, yol kenarında park halindeki 31 PAA 64 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kaskı takılı olan motosiklet sürücüsü Ersoy, çarpışmanın şiddetiyle yola savruldu. Yoldan geçen diğer araç sürücüleri durumu, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Ersoy’un yaşamını yitirdiğini belirledi. Ersoy’un cansız bedeni, polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Çarpışmanın şiddetiyle Ersoy’un kaskının da kırıldığı belirlenirken, polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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